Datos útiles de Becas Progresar para Nivel Obligatorio y Superior

La inscripción para la línea Finalización de la Educación Obligatoria estará abierta hasta el 1 de septiembre. En tanto, para Educación Superior y Progresar Enfermería, el registro se podrá realizar entre el 18 de agosto y el 5 de septiembre.

Este año, el programa incorpora nuevas condiciones que buscan garantizar el avance académico y la terminalidad educativa. Además, se amplía el alcance de Progresar Obligatorio al incluir instituciones privadas dentro de la convocatoria.

Las líneas disponibles



Progresar Obligatorio: destinado a quienes necesitan terminar la secundaria.

Progresar Superior: para estudios terciarios y universitarios.

Progresar Trabajo: orientado a la formación en oficios estratégicos.

Progresar Enfermería: con foco en una de las áreas de mayor demanda laboral en el sistema de salud.

A quiénes está dirigido



El programa está destinado a jóvenes de entre 16 y 24 años, con prioridad para quienes buscan finalizar la escuela secundaria, continuar estudios en universidades o terciarios, o capacitarse en oficios estratégicos.

En 2024, más de 1,3 millones de estudiantes recibieron la beca, mientras que en lo que va de 2025 ya son más de 726 mil los beneficiarios. Con esta nueva convocatoria, el objetivo es ampliar aún más el acceso a la educación y acompañar a miles de jóvenes en su desarrollo académico y profesional.

Cómo inscribirse



Los interesados deben cumplir con una serie de requisitos básicos:

Tener usuario en Mi Argentina.

Declarar una cuenta CBU o CVU a nombre del solicitante.

Mantener actualizados los datos en ANSES.

El trámite se realiza de manera digital, siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial argentina.gob.ar/progresar o descargar la app Progresar+ (para Android).

Progresar+ (para Android). Iniciar sesión con usuario y contraseña , o registrarse por primera vez.

, o registrarse por primera vez. Completar los datos personales, académicos y socioeconómicos requeridos.

requeridos. Seleccionar la línea de beca correspondiente.

correspondiente. Revisar la información y enviar la solicitud.

Una vez enviada, el estado de la beca podrá consultarse tanto en la web como en la aplicación oficial.