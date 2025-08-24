Semana de sol pleno y temperaturas en ascenso en Tucumán

El meteorólogo, Cristofer Brito adelantó que los últimos días de agosto estarán marcados por cielos despejados, ambiente seco y máximas que podrían rozar los 30 grados.

Según el especialiste, Tucumán vivirá una semana con predominio del sol y temperaturas en aumento. Tras un inicio frío, se espera que hacia el jueves las máximas trepen hasta los 30 grados.

Brito informó que durante esta última semana de agosto predominarán los cielos mayormente despejados, acompañados por un ambiente seco y estable, producto del predominio de altas presiones en la región.

El inicio de la semana será fresco, con mínimas entre 4 y 6 grados este lunes, pero a medida que avancen los días se prevé un paulatino ascenso de las temperaturas. Según Brito, a partir del miércoles comenzarán a sentirse jornadas más cálidas, con máximas entre 25 y 28 grados, e incluso no se descarta que el jueves los termómetros alcancen los 30 grados en algunas zonas de la provincia.

De esta manera, agosto se despide sin lluvias en el horizonte y con un escenario ideal para actividades al aire libre, en una semana que marcará la transición hacia el mes de septiembre en Tucumán.