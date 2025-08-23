León Rougés celebra su fiesta patronal con todo



El próximo sábado 30 de agosto, León Rougés se vestirá de fiesta para honrar a su patrona, Santa Rosa de Lima. La celebración, organizada por la comuna local con el apoyo del Gobierno de Tucumán y el Ministerio del Interior, reunirá a la comunidad en una jornada de fe, tradición y cultura.

El evento contará con un gran espectáculo artístico, cuya cartelera está encabezada por Destino San Javier, uno de los grupos más populares del folclore romántico en la actualidad. También se presentarán Los Avelinos, Los Nuevos Cantores del Alba, Los Everes Santiagueños, Daniela Álvarez, Julio Palacios y sus cañas mágicas, Trova 4 y el Ballet Luna Tucumana, que aportarán la fuerza de la danza tradicional.

Además de las actividades religiosas propias de la fecha, la propuesta busca mantener vivas las costumbres y el espíritu festivo de esta comunidad del departamento Monteros, que año a año rinde homenaje a su santa patrona. La invitación está abierta a todos los vecinos de la región para compartir una velada inolvidable.