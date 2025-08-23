¿Desciende la temperatura en Tucumán: así estará el tiempo este sábado

El tiempo en Tucumán tendrá un marcado giro durante este fin de semana. Después de un viernes 22 de agosto con condiciones cálidas por la presencia del viento zonda y una máxima que alcanzó los 28°C, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que este sábado 23 se sentirá un importante descenso de la temperatura.

La jornada sabatina amaneció con cielo mayormente cubierto y una mínima de 8°C. Con el correr de las horas, las nubes se mantendrán presentes y la temperatura apenas trepará hasta los 16°C, es decir, unos 10 grados menos que lo registrado el día anterior. Por la noche, el cielo podría despejarse parcialmente y el termómetro volverá a ubicarse en torno a los 8°C.

El domingo 24, el pronóstico anuncia condiciones más estables, con cielo completamente despejado y sol a pleno. Sin embargo, el frío se hará sentir en las primeras horas de la mañana, con una mínima prevista de apenas 2°C. Hacia la tarde, la temperatura se recuperará levemente y alcanzará los 18°C, configurando un fin de semana con un marcado contraste respecto al inicio cálido que dejó el viernes.

Este cambio brusco de las condiciones meteorológicas responde a la influencia de un sistema frontal frío que se desplaza por la región y que, según los especialistas, podría generar heladas en las zonas más altas y valles tucumanos.