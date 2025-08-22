Monteros está bajo alerta por vientos fuertes

Si bien la jornada del viernes inicia con cielo despejado, y se esperan máximas de 26°; en la tarde se tendrá el ingreso de rajas de viento, que deja a la provincia bajo alerta amarilla, lo que implica que:

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.



En el resto del área el viernes los vientos rotarán al sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h, excepto en el centro y sur de la provincia de Mendoza donde permanecerán del sudoeste con similares intensidades.

Hoy en el departamento Monteros: