viernes 22 de agosto de 2025
Monterizos
22 Ago 2025

Monteros está bajo alerta por vientos fuertes

Al igual que el resto de la provincia se encuentra bajo alerta para horas de la tarde.

Si bien la jornada del viernes inicia con cielo despejado, y se esperan máximas de 26°; en la tarde se tendrá el ingreso de rajas de viento, que deja a la provincia bajo alerta amarilla, lo que implica que:

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

En el resto del área el viernes los vientos rotarán al sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h, excepto en el centro y sur de la provincia de Mendoza donde permanecerán del sudoeste con similares intensidades.

Hoy en el departamento Monteros:

