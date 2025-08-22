Política 22 Ago 2025
El próximo jueves 28 comienza el pago salarial a los trabajadores estatales
Así lo anunció la Tesorería de la provincia y de acuerdo al cronograma podrán pasar por los cajeros -humanos y automáticos- los empleados del Sistema Provincial de Salud, Vialidad e Ipla.
La Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaria de Hacienda, área bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción dio a conocer el cronograma de pago de los haberes del mes de agosto, en su forma proporcional y complementaria.
PAGO PROPORCIONAL
Jueves 28 de agosto
- -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- -INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
Viernes 29 de agosto
- -SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
- -ADMINISTRACION C E N T R A L
- -DEFENSORIA DEL PUEBLO
- -TRIBUNAL DE CUENTAS
- -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
- -PODER LEGISLATIVO
- -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
Sábado 30 de agosto
- - COMUNAS RURALES
- -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- - MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- -ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
En tanto que la parte complementaria está estipulado –según el cronograma- que comience el miércoles 3 de septiembre.
PARTE COMPLEMENTARIA
Miércoles 3 de septiembre
- -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- -INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
- -ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
- -SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
- -SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
Jueves 4 de septiembre
- - ADMINISTRACION C E N T R A L
- -EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- - DEFENSORIA DEL PUEBLO
- - INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- -TRIBUNAL DE CUENTAS
- -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
- -PODER LEGISLATIVO
- -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- -JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- -RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
- -ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
- - COMUNAS RURALES
Viernes 5 de septiembre
- - MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- -ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
- -EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios,
- Terciarios Transferidos)
