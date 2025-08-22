viernes 22 de agosto de 2025
Monterizos
22 Ago 2025

El próximo jueves 28 comienza el pago salarial a los trabajadores estatales

Así lo anunció la Tesorería de la provincia y de acuerdo al cronograma podrán pasar por los cajeros -humanos y automáticos- los empleados del Sistema Provincial de Salud, Vialidad e Ipla.

La Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaria de Hacienda, área bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción dio a conocer el cronograma de pago de los haberes del mes de agosto, en su forma proporcional y complementaria.

PAGO PROPORCIONAL

Jueves 28 de agosto

  • -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
  • -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
  • -INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

Viernes 29 de agosto

  • -SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
  • -ADMINISTRACION C E N T R A L
  • -DEFENSORIA DEL PUEBLO
  • -TRIBUNAL DE CUENTAS
  • -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
  • -PODER LEGISLATIVO
  • -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

Sábado 30 de agosto

  • - COMUNAS RURALES
  • -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
  • -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
  • -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
  • - MUNICIPIOS DEL INTERIOR
  • -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
  • -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
  • -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
  • -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
  • -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
  • -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
  • -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
  • -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
  • -ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA

En tanto que la parte complementaria está estipulado –según el cronograma- que comience el miércoles 3 de septiembre.

PARTE COMPLEMENTARIA

Miércoles 3 de septiembre

  • -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
  • -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
  • -INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
  • -ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
  • -SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
  • -SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)

Jueves 4 de septiembre

  • - ADMINISTRACION C E N T R A L
  • -EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
  •  - DEFENSORIA DEL PUEBLO
  •  - INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
  • -TRIBUNAL DE CUENTAS
  • -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
  • -PODER LEGISLATIVO
  • -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
  • -JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
  • -RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
  • -ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
  • - COMUNAS RURALES

Viernes 5 de septiembre

  • - MUNICIPIOS DEL INTERIOR
  • -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
  • -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
  • -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
  • -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
  • -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
  • -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
  • -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
  • -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
  • -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
  • -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
  • -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
  • -ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
  • -EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios,
  • Terciarios Transferidos)

