jueves 21 de agosto de 2025
Monterizos
21 Ago 2025

Sube la temperatura y será una jornada casi de primavera

Para esta jornada la temperatura mínima es de 7° y la máxima se ubicará en los 25°.

La temperatura sigue subiendo, con tres grados más que ayer, se espera que aumente un dígito más para el viernes. Dentro de las próximas 48 horas el cielo permanecerá entre nubes, sol y vientos.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 7° y la máxima se ubicará en los 25°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 85%. El viento corre del norte a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 7 km.

