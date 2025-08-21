Detuvieron en Monteros a un sujeto acusado de amenazar de muerte al Gobernador Jaldo en redes sociales

Un operativo en Monteros permitió detener a un hombre acusado de amenazar de muerte al gobernador Osvaldo Jaldo y a funcionarios provinciales mediante publicaciones en redes sociales.

En la mañana de este miércoles, cerca de las 8, efectivos de la Brigada de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos detuvieron en Monteros a un hombre acusado de lanzar amenazas de muerte contra el gobernador Osvaldo Jaldo y otros funcionarios provinciales a través de publicaciones realizadas en las redes sociales X (ex Twitter) y Facebook. Las medidas demandaran toda la mañana.

La investigación se inició tras la intervención del área de Delitos Telemáticos de la Policía de Tucumán, que logró rastrear la procedencia de los mensajes intimidatorios. Los peritajes determinaron que los dispositivos desde los que se emitieron las amenazas correspondían a un domicilio ubicado en el barrio Monteros Viejo.

Con esta información, la Fiscalía Criminal I del Centro Judicial Capital solicitó las medidas judiciales pertinentes y autorizó el allanamiento del inmueble y la detención del sospechoso.

El procedimiento fue supervisado por el jefe y subjefe de la Direccion General de Investigaciones de Tucumán, Crio. Gral. Miguel Ángel Carabajal y Crio.Myr. Ángel Álvarez, quienes confirmaron la aprehensión del acusado y el secuestro de elementos vinculados a la causa.

Las autoridades policiales señalaron a MONTERIZOS que la investigación continuará junto a la Fiscalia que atiende la causa, para determinar el alcance de las amenazas y si existieron otros implicados en los mensajes intimidatorios contra el mandatario y miembros de su gabinete.