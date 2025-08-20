Tucumán se prepara para el comienzo del 65° Septiembre Musical

El encuentro artístico, considerado uno de los más importantes del país, dará inicio el jueves 28 de agosto a las 21 horas en el Teatro San Martín con la ópera Carmen.

El 65° Septiembre Musical, organizado por el Ente Cultural de Tucumán del Gobierno de la Provincia con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), dará inicio el jueves 28 de agosto a las 21 h en el Teatro San Martín con la ópera Carmen, de Georges Bizet. La dirección musical estará a cargo del Maestro Emir Saúl, la puesta escénica del regisseur Carlos Branca, y contará con la participación de la Orquesta y el Coro Estables de la Provincia, junto a las solistas invitadas Vanina Guilledo y Paola Soneghetti.

Cabe destacar que este festival, que ofrecerá espectáculos para todo público hasta el 4 de octubre, es considerado uno de los encuentros artísticos más importantes del país por su permanencia y calidad.

La ópera se pondrá en escena los días 29 y 31 de agosto, como así también el 5 y 7 de septiembre.

Esta nueva edición del festival ofrecerá una programación que incluirá diferentes escenarios de la provincia con la continuidad del Cultura Bar, como así también espectáculos en el interior de la provincia.

En esta oportunidad compartimos algunos de los eventos previstos dentro de la cartelera; sin embargo, son muchas más las propuestas que formarán parte del festival. Invitamos a la comunidad a estar atentos a las redes sociales del Ente Cultural de Tucumán, donde se irá renovando día a día toda la programación completa.

El sábado 30 de agosto a las 21 horas, el Teatro San Martín recibirá al pianista franco-iraní Nima Sarkechik, mientras que al día siguiente, el sábado 4 de septiembre a las 21 horas, el Teatro Belgrano será sede del concierto de La Con Todo Band – Pata ‘i Chancho, con lo mejor del jazz contemporáneo. En simultáneo, la Facultad de Derecho presentará a Patiño-Tréboles con entrada libre y gratuita, y el Espacio Lola Mora abrirá sus puertas a las 20 horas con un tributo a Tool, Linkin Park y Korn, acompañado de feria MAB, patio de comidas y DJ.

El sábado 6 de septiembre a las 21 horas, la joven folklorista Maggie Cullen, ganadora del Premio Gardel 2024, debutará en el Teatro San Martín con su disco “Canciones del viento”. Esa misma jornada, en el Museo Casa Padilla, se presentará “Malamba”, una propuesta integral de percusión, danza y canto protagonizada por mujeres, con entrada libre y gratuita.

Entre el 8 y el 10 de septiembre, el Teatro San Martín será sede del 3º Congreso Federal de la Escena Lírica, que incluirá master classes, talleres, presentaciones, una ópera montaje y el 1º Concurso de Canto Lírico del NOA “Diana López Esponda”, coordinado por Valeria Albarracín.

El jueves 11 de septiembre a las 21 horas, el Teatro Belgrano recibirá a Esteban Morgado, Franco Luciani y Mariela Acotto, mientras que el viernes 12 de septiembre a las 21 horas el Teatro San Martín pondrá en escena el musical de Broadway “Come From Away”, que también se presentará el sábado 13 a las 21 horas. Ese mismo viernes habrá múltiples propuestas: en la Sala Orestes Caviglia se presentará Xeomara con un espectáculo de danzas árabes; en la Facultad de Derecho, Minino Garay – Marimbanda brindará un concierto con entrada libre y gratuita; y el Centro Cultural Juan B. Terán, a las 20 horas, será escenario del festival de cumbia “Arcanos del Desierto”, con bandas locales como Agustina Vita, Los Papachos y Las Musicletas.

El domingo 14 de septiembre a las 20 horas, el Centro Cultural Juan B. Terán será sede de la Feria de las Colectividades, mientras que en el Teatro San Martín, también a las 20, se presentarán los pianistas Celina Liz y Mauricio Guzmán en un concierto especial.

El martes 16 de septiembre a las 21 horas, el reconocido guitarrista español Miguel Trápaga se presentará en el Teatro San Martín junto a un cuarteto de cuerdas. Luego, el jueves 18 de septiembre a las 21 horas, el Teatro Belgrano recibirá al binomio tanguero de Guillermo Fernández y Angeleri, con participación del cantante tucumano Mariana Jarjal.

El viernes 19, la Compañía de Danza Contemporánea de Tucumán actuará en la Sala Orestes Caviglia, mientras que en la Facultad de Derecho se presentará el dúo Snajer-Cantero. Esa misma noche, el Teatro San Martín estrenará el ballet “Giselle”, que también subirá a escena el sábado 20 a las 21 horas, en paralelo al Festival de Rock en el Palacio de los Deportes desde las 18 horas.

El domingo 21 de septiembre a las 18 horas, el Palacio de los Deportes albergará un concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia, junto a agrupaciones como Plazoleta All Star, Banda del Río Salí y Los Niños de la Latin Jazz, con entrada libre y gratuita. Esa misma noche, a las 20 horas, el Teatro San Martín recibirá al destacado grupo de folklore Los Puesteros.

El viernes 26 de septiembre a las 21 horas, la Sala Orestes Caviglia será escenario de la Escuela Taller de Danza dirigida por José Pinto, mientras que la Facultad de Derecho abrirá sus puertas a Ñaños, Yuca Córdoba y Juan Martín Medina, también con entrada libre y gratuita. El Espacio Lola Mora, desde las 20 horas, ofrecerá feria de artesanos, patio de comidas y música en vivo con Calle Cortada, Ayahuasca Trip, Brahmans y Utópico Amanecer.

El sábado 27 de septiembre a las 21 horas, el Teatro San Martín celebrará la Gala Lírica con la Orquesta y Coro Estables bajo la dirección de la maestra Yeny Delgado, mientras que en la Sala Orestes Caviglia continuará la propuesta de la Escuela Taller de Danza. El domingo 28 de septiembre a las 20 horas, cuando el Teatro San Martín reciba al destacado percusionista Carlos Rivero, quien presentará un espectáculo de flamenco.

En octubre, el miércoles 1° a las 21 horas, el joven pianista italiano Luigi Borzillo, de destacada trayectoria internacional, se presentará en el Teatro San Martín, y el viernes 3 de octubre a las 21 horas, el mismo escenario recibirá a Demodé.