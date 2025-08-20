Monteros: emotiva entrega de una silla postural y reconocimiento al profesor Roberto Córdoba

El proyecto “Construyendo Esperanza” avanza en Monteros con la elaboración de sillas posturales para personas con movilidad reducida. El profesor Córdoba fue homenajeado por su compromiso con la inclusión y la educación técnica.

La comunidad educativa de Monteros vivió una jornada cargada de emoción y orgullo con el reconocimiento al profesor Roberto Córdoba, finalista del certamen nacional “Docentes que Inspiran”, y la entrega de una nueva silla postural construida en el marco del proyecto “Construyendo Esperanza”.

El acto tuvo lugar en la ENET N° 1 de Monteros y contó con la presencia del intendente Francisco "Panchito" Serra, la secretaria de Estado de Educación Gabriela Gallardo, concejales y funcionarios locales. La actividad destacó el compromiso del docente con la inclusión y la innovación pedagógica, que no solo inspiran a sus alumnos, sino que además generan un impacto real en la comunidad.

Durante el evento, se entregó la segunda silla postural elaborada por estudiantes bajo la coordinación de Córdoba, y se anunció que a partir del lunes se iniciará la construcción de una tercera unidad. “Este proyecto nos emociona profundamente, porque permite que los jóvenes desarrollen conciencia social, creatividad y trabajo en equipo, al tiempo que ofrecen soluciones concretas a personas que lo necesitan”, expresó el profesor, quien en octubre competirá en la final del certamen nacional.

El intendente Francisco Serra felicitó a la comunidad educativa y remarcó la importancia de impulsar iniciativas solidarias: “Es un orgullo para los monterizos ver cómo la educación técnica se pone al servicio de la inclusión y el bienestar de nuestros vecinos. Estos proyectos demuestran que, con amor y compromiso, se pueden transformar realidades”.

Por su parte, la secretaria Gabriela Gallardo subrayó el valor de la propuesta que llevó al docente a destacarse entre más de 2.100 postulantes en todo el país. “Construyendo Esperanza representa lo mejor de la docencia tucumana: investigación, creatividad, solidaridad y trabajo en equipo. Este proyecto no solo mejora la calidad de vida de quienes reciben la silla, también inspira a docentes y estudiantes en toda la provincia”, señaló.

La jornada incluyó testimonios de alumnos y familiares que resaltaron el impacto positivo de las sillas posturales, tanto en la vida de los destinatarios como en la formación de los estudiantes que participan en su construcción.

El reconocimiento a Córdoba y a su equipo refleja el potencial de la educación pública en Tucumán para generar cambios profundos a partir de la solidaridad, la innovación y el compromiso social.



