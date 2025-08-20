El tiempo para este miércoles en Monteros

A pesar del cielo cubierto en el inicio de la jornada del miércoles se espera un día con sol, al igual que en los próximos días. Además en estás 48 horas la temperatura se ubicaría entre los 25 y 26°. No se esperan lluvias.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 8° y la máxima se ubicará en los 22°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 76%. El viento corre del noroeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 10km.