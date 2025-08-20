miércoles 20 de agosto de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1310Blue: $1340Bolsa: $1299.9CCL: $1302.4Mayorista: $1292.5Cripto: $1317.98Tarjeta: $1703
20 Ago 2025

El tiempo para este miércoles en Monteros

Para esta jornada la temperatura mínima es de 8° y la máxima se ubicará en los 22°.

A pesar del cielo cubierto en el inicio de la jornada del miércoles se espera un día con sol, al igual que en los próximos días. Además en estás 48 horas la temperatura se ubicaría entre los 25 y 26°. No se esperan lluvias.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 8° y la máxima se ubicará en los 22°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 76%. El viento corre del noroeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 10km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

El tiempo para este miércoles en Monteros

Jaldo inauguró obras de pavimento, alumbrado y un complejo de semáforos en Villa Quinteros

Jaldo incorporó tecnología y médicos con una inversión de más de $1.500 millones

Los ministros Amado y Monteros, recibieron al intendente Serra y a concejales en Casa de Gobierno

Polémico comentario del titular del INCAA: “El santiagueño perezoso, el tucumano...“

El Mollar tendrá un nuevo mirador para potenciar su oferta túristica