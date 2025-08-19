Jaldo incorporó tecnología y médicos con una inversión de más de $1.500 millones

El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó el Depósito Central del Sistema Provincial de Salud para encabezar la recepción de insumos y equipamientos de tecnología médica, con una inversión superior a los $1.556.840.400,0 millones de pesos y la incorporación de 169 médicos a planta transitoria.

“Pudimos hacer esta entrega de equipamientos y tecnologías para hospitales de capital e interior. Esto tiene que ver con cuidar lo más importante que tiene el ser humano: la vida y la salud”, expresó Jaldo.

También destacó la inversión con fondos provinciales: “Hoy en Tucumán hicimos una entrega de $1.500 millones para equipamientos en diferentes áreas. No solo invertimos en salud, sino que practicamos ese federalismo que tanto hablamos”.

Respecto al recurso humano, subrayó: “Más de 160 médicos pasaron a planta transitoria. En otros lugares los médicos se van, nosotros les damos estabilidad a los profesionales jóvenes”.

Finalmente, reafirmó el compromiso de su gestión: “Tucumán tiene las cuentas en orden y superávit. Ese superávit se va a destinar a los servicios esenciales: salud, educación, seguridad y asistencia social, para mejorar la calidad de vida de los tucumanos”.

Se incorporan más de 40 sillones odontológicos en distintos CAPS y hospitales del interior, equipos de diagnóstico de última generación como tomógrafos, torres de endoscopia, video broncoscopios y respiradores; tecnología neonatal de alta complejidad con incubadoras, servocunas y monitores; instrumental quirúrgico, desfibriladores, electrocardiógrafos y transductores. También se suman computadoras, antenas satelitales Starlink, vehículos y mobiliario que modernizan y refuerzan la red sanitaria en toda la provincia.

Junto al mandatario tucumano, estuvieron presentes los ministros Luis Mediana Ruiz (Salud) y Regino Amado (Gobierno y Justicia); los diputados, Gladys Medina y Agustín Fernández; el secretario general de Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Reneé Ramírez y la secretaria general del gremio SUMAR, Noemí Díaz. También estuvieron presentes el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; los intendentes, Gimena Mansilla (Aguilares); Graciela Gutiérrez (Alderetes) y Francisco Serra (Monteros); el legislador, Gerónimo Vargas Aignasse y directores de Hospitales y personal de Salud.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, destacó el alcance de la medida al señalar que "hoy es un día de festejo para la salud pública de la provincia de Tucumán, una entrega de insumos, de equipamiento, de alta tecnología, que viene a incorporarse y a reemplazar a algunos que ya tienen otro destino, y además incorporar recursos humanos, 169 médicos a todo el sistema"

"Hoy estamos probando, está probándose que el gobernador de la provincia prioriza la salud, con hechos concretos, y hoy incorporando tecnología, con más de 1.500 millones de pesos de inversión, donde vamos a, eventualmente, poder salvar vidas en CAPS, con un desfibrilador automático, poder seguir operando como se viene operando, más de, en este momento, más de 5.000 cirugías por mes", expresó Medina Ruiz.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria agradeció el compromiso del Poder Ejecutivo con el fortalecimiento del sistema público de salud.

Finalmente, el ministro comparó la situación sanitaria local con la de otras jurisdicciones del país: "Hay una diferencia sustancial, cuando uno ve que en otros lugares está desfinanciándose, hay precarización de recursos humanos, las residencias, y demás. Bueno, la provincia de Tucumán tiene otro objetivo diferente, y eso habla de la priorización de la salud. Y, por lo tanto, hay que valorar mucho más todavía". Y concluyó: "El hecho de, en este contexto económico y social, que podamos estar haciendo este tipo de actos en la provincia de Tucumán, la verdad que lo tenemos que valorar más todavía".

La diputada nacional Gladys Medina, dijo que: “Una vez más, el gobernador de la provincia demostró que uno de los ejes más importantes de su gestión es la salud. En este predio se realizó la entrega de insumos que beneficiarán tanto a los trabajadores como a los pacientes”, afirmó la legisladora nacional.

Medina subrayó que esta política se desarrolla con recursos provinciales y sostuvo: “La provincia de Tucumán, con recursos propios, sigue invirtiendo en salud, cuidando vidas, que es lo más importante”.

Asimismo, la diputada destacó el acompañamiento a las políticas provinciales en distintas áreas: “Acompañamos al gobernador todos los días, no solo en obras, sino también invirtiendo en educación y en salud, que es lo fundamental”.

La intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, valoró la decisión del Ejecutivo provincial y manifestó: “Para nosotros una felicidad inmensa poder recibir equipamiento para nuestro hospital. Sabemos lo importante que es la salud, la salud pública, más en el interior de la provincia”.

Mansilla destacó el trabajo conjunto con las autoridades del centro sanitario y remarcó el compromiso institucional con las políticas públicas de salud: “Nuestro hospital constantemente estamos trabajando en conjunto con los directivos de ahí. Celebro la iniciativa de nuestro gobernador de seguir invirtiendo en la salud y defendiéndola”.

Asimismo, la intendenta expresó el acompañamiento de los gobiernos locales a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo provincial: “Los intendentes estamos bajo sus directivas y obviamente acompañamos todas las decisiones institucionales y políticas que él tome. Y cuando toma una de estas decisiones, la celebramos aún más porque es en beneficio de toda la población”.