Aumenta la temperatura de a poquito

Las probabilidades de lluvias se despejaron y se esperan jornadas con nubosidad variable y soleadas. En cuanto a las marcas térmicas, se estima un ascenso gradual dentro de los 20° y podría llegar a los 25°C.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 11° y la máxima se ubicará en los 23°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 88%. El viento corre del este a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.