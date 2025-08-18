Será una semana con nubes, vientos, lluvias y sol

La semana comienza con cielo cubierto y posibles lluvias y tormentas, con ráfagas de viento. Las condiciones mejorarían desde el jueves, dónde se esperan jornadas con nubes y sol. Las marcas térmicas para toda la semana se mantendrán por debajo de los 20°.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 12° y la máxima se ubicará en los 17°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 90%. El viento corre del noreste a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.