Festival Nacional del Limón 2025: cartelera confirmada y homenaje a Mercedes Sosa

La edición 53 del festival más emblemático de Tafí Viejo se celebrará el 12 y 13 de septiembre con una cartelera de primer nivel. Jorge Rojas, El Chaqueño Palavecino, La Delio Valdez y un emotivo homenaje a Mercedes Sosa marcarán las dos noches.

La ciudad de Tafí Viejo ya palpita la 53° edición del Festival Nacional del Limón, uno de los encuentros culturales más esperados de Tucumán, que este año sumará un condimento muy especial: un homenaje a la inolvidable Mercedes Sosa, cuya voz y legado siguen inspirando a generaciones enteras.

El evento se desarrollará los días viernes 12 y sábado 13 de septiembre en el Club Villa Mitre, con una cartelera de lujo que reunirá a grandes figuras del folclore, la música popular y artistas emergentes de la región.

La grilla oficial quedó conformada de la siguiente manera:

Viernes 12 de septiembre : Christian Herrera, La Delio Valdez, Canto 4, Bruno Arias & Bruja Salguero, Roxana Carabajal, Delegación Homenaje a Mercedes Sosa y Adriana Tula .

: . Sábado 13 de septiembre: Jorge Rojas, El Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Orellana Lucca, Delegación Homenaje a Mercedes Sosa, La Yunta y Belén Herrera.

Además de las actuaciones centrales, el festival reafirma su identidad local con la participación del Ballet del Limón, artistas regionales y los ganadores del Pre Festival del Limón, quienes tendrán la oportunidad de subir al escenario mayor y mostrar su talento frente a miles de espectadores.

La organización también puso énfasis en la experiencia del público, con la presencia de puestos gastronómicos, espacios de artesanía, zonas de descanso y servicios complementarios, para que las familias disfruten de dos noches completas de música y cultura.

Las entradas generales ya están a la venta desde hoy y pueden adquirirse de manera online en la plataforma oficial del festival o en la boletería del Club Villa Mitre, en Tafí Viejo.

Con esta propuesta, el Festival Nacional del Limón 2025 se proyecta como una cita ineludible en la agenda cultural tucumana y del norte argentino.

