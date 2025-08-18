Festival del Pueblo en Soldado Maldonado: siguen las ventas anticipadas de entradas
El sur tucumano se prepara para celebrar el aniversario de la fundación de la comuna con una cartelera de primer nivel. Los Nocheros, Sergio Galleguillo y Riki Maravilla serán los grandes protagonistas de la noche.
ESoldado Maldonado ya palpita una de las celebraciones más esperadas del sur tucumano: el Festival del Pueblo, que tendrá lugar el sábado 23 de agosto desde las 20:00 en el Complejo Deportivo de la comuna. La fiesta se enmarca en el aniversario de la fundación de la localidad y promete ser una noche cargada de folclore, música popular y emoción.
En esta edición, tres figuras de renombre nacional encabezarán la cartelera: Los Nocheros, Sergio Galleguillo y Riki Maravilla. Con sus repertorios, garantizarán un espectáculo inolvidable que convocará a familias de toda la provincia.
Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a un valor de $12.000 y pueden adquirirse en la Comuna de Soldado Maldonado, en Distribuidora Gonzalo Ruiz (24 de Septiembre 695, Monteros) o a través de los números de WhatsApp 3863569250 y 3863455748.
A los artistas nacionales se sumará una extensa grilla de músicos tucumanos y ballets locales, entre ellos Vidaleros, Las 4 Cuerdas, Los González, Los Mellizos Díaz, Los Nuevos Cantores de Alba, Sofi Salomón, Roberto Nieva, Damián Vega, Diego Molina, Rana Guarachera, Q'Sorpresa, Trova Cuatro y Valentín Pacheco. En tanto, el escenario también se vestirá de danza con las presentaciones de los ballets Martín Fierro y Aires de Zamba.
Con esta propuesta artística, el Festival del Pueblo de Soldado Maldonado se proyecta como uno de los grandes encuentros culturales y festivos de agosto en Tucumán.