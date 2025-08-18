Festival del Pueblo en Soldado Maldonado: siguen las ventas anticipadas de entradas

ESoldado Maldonado ya palpita una de las celebraciones más esperadas del sur tucumano: el Festival del Pueblo, que tendrá lugar el sábado 23 de agosto desde las 20:00 en el Complejo Deportivo de la comuna. La fiesta se enmarca en el aniversario de la fundación de la localidad y promete ser una noche cargada de folclore, música popular y emoción.

En esta edición, tres figuras de renombre nacional encabezarán la cartelera: Los Nocheros, Sergio Galleguillo y Riki Maravilla. Con sus repertorios, garantizarán un espectáculo inolvidable que convocará a familias de toda la provincia.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a un valor de $12.000 y pueden adquirirse en la Comuna de Soldado Maldonado, en Distribuidora Gonzalo Ruiz (24 de Septiembre 695, Monteros) o a través de los números de WhatsApp 3863569250 y 3863455748.

A los artistas nacionales se sumará una extensa grilla de músicos tucumanos y ballets locales, entre ellos Vidaleros, Las 4 Cuerdas, Los González, Los Mellizos Díaz, Los Nuevos Cantores de Alba, Sofi Salomón, Roberto Nieva, Damián Vega, Diego Molina, Rana Guarachera, Q'Sorpresa, Trova Cuatro y Valentín Pacheco. En tanto, el escenario también se vestirá de danza con las presentaciones de los ballets Martín Fierro y Aires de Zamba.

Con esta propuesta artística, el Festival del Pueblo de Soldado Maldonado se proyecta como uno de los grandes encuentros culturales y festivos de agosto en Tucumán.



