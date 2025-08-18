Desvincularon a una directora clave de la ANMAT en medio de la investigación por el fentanilo

El Gobierno dispuso la desvinculación de Mariela Andrea García, ex directora de Vigilancia Post Comercialización de la ANMAT. La decisión se produce en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado, que provocó decenas de muertes y abrió un sumario interno en el organismo.

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó este lunes la desvinculación de Mariela Andrea García, quien hasta ahora se desempeñaba como directora de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras del Instituto Nacional de Productos Médicos, una de las áreas más sensibles de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La medida fue formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, con la firma del ministro Mario Lugones. Aunque en el texto no se explicitan los motivos de la decisión, la salida de García ocurre en un contexto crítico: la investigación judicial por la distribución de fentanilo contaminado, que ya provocó al menos 87 muertes confirmadas y mantiene en vilo al sistema sanitario nacional.

García había asumido en octubre de 2019 bajo una designación transitoria que fue prorrogada en reiteradas oportunidades. Su rol consistía en supervisar la etapa posterior a la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos, clave para la detección temprana de riesgos sanitarios. Según la disposición del 14 de agosto, la desvinculación fue solicitada por la propia administradora nacional de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, a través del expediente IF-2025-89047132, y se hizo efectiva de manera inmediata.

El desplazamiento de la funcionaria se da en medio de fuertes cuestionamientos sobre la capacidad de control del organismo frente al caso del fentanilo contaminado. En los últimos días, el ministro Lugones reconoció que existieron demoras en la detección de las irregularidades y confirmó que se abrió un sumario interno para determinar responsabilidades. “Si hay irregularidades, se tendrán que ir”, advirtió en declaraciones televisivas.

La causa judicial, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, avanza contra un laboratorio señalado por producir partidas defectuosas del opioide, en cuyas ampollas se detectó la presencia de bacterias. Como primera medida, se ordenó el retiro inmediato del producto del mercado y la imputación de los responsables.

En paralelo, Lugones buscó llevar tranquilidad al respaldar a la actual titular de la ANMAT, Nélida Bisio, y aclaró que no hubo intención de encubrir la situación. Sin embargo, admitió que la cadena de alertas internas no funcionó como corresponde: “Cuando el informe llegó a la directora, actuó en dos horas. Pero hubo una demora inexplicable entre la inspección y la entrega de ese informe. Por eso ordené el sumario”, explicó.