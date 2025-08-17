Semana con cambios de temperatura y posibles tormentas en Tucumán

El clima en Tucumán tendrá nubosidad variable, chaparrones aislados y ascenso de temperaturas entre martes y jueves. El viernes volvería el aire frío con lluvias dispersas y viento del sur.

La semana en Tucumán estará marcada por la variabilidad climática, según adelantó el meteorólogo Cristofer Brito. "El ingreso de un pulso de aire frío en altura traerá inestabilidad en el inicio, con chaparrones aislados y algunas tormentas débiles, mientras que a partir del martes el sol volverá a ganar protagonismo y las temperaturas ascenderán. Sin embargo, hacia el viernes se espera un nuevo cambio de tiempo con la llegada de aire frío y lluvias", indicó Brito, de Observatorio Tucumán del Servicio Meteorológico Nacional.

Para el lunes 18, se anticipa nubosidad variable, con inestabilidad hacia la noche y probables chaparrones o tormentas aisladas de baja intensidad. La mínima será de 11° y la máxima de 19°.

El martes 19 comenzará con nubosidad y algunas lluvias durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Luego el cielo se irá despejando, con temperaturas que oscilarán entre los 9° de mínima y 23° de máxima.

El miércoles 20 se presentará mayormente soleado, con mínimas de 7° y máximas de 25°, ideal para actividades al aire libre.

El jueves 21 continuará con ambiente templado, cielos algo nubosos y temperaturas que irán de los 9° a los 27°, el día más cálido de la semana.

Hacia el viernes 22 se espera un cambio en las condiciones: nubosidad en aumento, inestabilidad durante la noche con lluvias dispersas y viento del sector sur. La mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 22°.

El fin de semana se prevé con ambiente más frío y mayor estabilidad, salvo algunas lluvias en la mañana del sábado.

El informe destaca que este tipo de variaciones son típicas de la transición de estación y recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones diarias del pronóstico.



