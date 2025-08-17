Multitudinaria celebración del Día del Niño en Monteros: música, sorteos y shows para toda la familia

Miles de niños y niñas de Monteros celebraron el Día de las Infancias con actividades artísticas, espectáculos y sorteos en el Gimnasio Municipal, en un evento organizado por la Municipalidad local.

El Gimnasio Municipal "Prof. José Nicolás Russo" se transformó el sábado en un gran espacio de alegría y diversión para conmemorar el Día del Niño. Miles de niños y niñas, acompañados por sus familias, participaron de una jornada cargada de espectáculos, juegos y sorpresas especialmente pensadas para ellos.

La celebración contó con la presentación de la Banda de Música Municipal y los ballets infantiles, que desplegaron todo su talento sobre el escenario. Uno de los momentos más esperados fue la llegada de la Granja de Zenón, que deslumbró a los más pequeños con sus personajes y canciones.

Además, se sortearon bicicletas y numerosos premios, lo que permitió que muchos chicos regresaran a sus casas con un recuerdo inolvidable de la fiesta. El evento fue organizado por diferentes áreas municipales que trabajaron de manera conjunta para garantizar que cada detalle saliera a la perfección.

Durante la celebración estuvieron presentes el intendente Francisco "Panchito" Serra, el legislador Francisco "Pancho" Serra y funcionarios y concejales de municipio, quienes destacaron la importancia de generar espacios de encuentro y recreación para las familias de Monteros.

La tarde festiva dejó en claro que los verdaderos protagonistas fueron los niños y niñas, que vivieron su día con sonrisas, regalos y una atmósfera cargada de entusiasmo y alegría.

