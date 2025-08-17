La empanada tucumana fue elegida entre los 10 mejores pasteles salados del mundo

La empanada tucumana ocupa el puesto 10 entre los mejores pasteles salados del mundo según Taste Atlas. El ranking incluyó valoraciones de más de 5.000 personas y resaltó la autenticidad de esta receta tradicional argentina.



La empanada tucumana, uno de los emblemas de la gastronomía argentina, se ganó un lugar de privilegio en la escena internacional. La reconocida revista culinaria Taste Atlas la ubicó en el puesto número 10 de su listado de los “100 Mejores Pasteles Salados del Mundo”, elaborado a partir de miles de opiniones de usuarios y especialistas gastronómicos de todo el planeta.

El informe destacó las particularidades que distinguen a la receta tucumana de otras variedades del país. “Estas empanadas son una especialidad de la región de Tucumán y son muy diferentes a las numerosas que se encuentran en Buenos Aires. Se caracterizan por una masa crujiente y proporciones ideales de masa y relleno”, indicó la publicación.

La preparación tradicional utiliza harina de trigo y grasa de res para la masa, mientras que el relleno puede elaborarse con carne de res, pollo o mondongo, acompañado de cebolla, huevo duro, pimentón y comino. Otro sello distintivo es su cocción en hornos de barro, lo que realza su sabor y textura. “Las auténticas tucumanas se disfrutan mejor con una copa de vino local”, señalaron desde Taste Atlas.

El ranking tomó en cuenta 9.911 valoraciones registradas hasta el 16 de agosto de 2025, de las cuales 5.363 fueron consideradas legítimas por el sistema de verificación. La publicación aclaró que su objetivo no es dar una conclusión definitiva, sino “promover la excelente gastronomía local, inspirar orgullo por los platos tradicionales y despertar la curiosidad por aquellos que aún no se han probado”.

Con este reconocimiento, Tucumán vuelve a posicionarse como cuna de una de las recetas más representativas de la cocina argentina y como destino obligado para quienes buscan sabores auténticos y cargados de historia.

1- Pazarske mantije: Serbia

Originaria de Novi Pazar, la pazarske mantije se distingue de otros platos similares de los Balcanes por su forma: pequeñas esferas de masa, rellenas de carne de res molida, cebolla, sal, pimienta y un poco de aceite, según Taste Atlas.

La masa se estira, se unta con manteca y se rellena antes de conformar las esferas, que se acomodan en una bandeja para hornearse unidas, de manera tradicional en hornos antiguos, lo cual aporta un sabor y aroma característico. Habitualmente, se sirven calientes y se acompañan con yogur encima.

2- Burek: Bosnia y Herzegovina

La selección incluye preparaciones emblemáticas de Europa, Asia y América Latina (Freepik)

El burek es una pieza central en la cultura gastronómica bosnia, aunque tiene origen turco. Consiste en capas de masa filo rellenas con diversos ingredientes salados, predominando la versión con carne de res molida.

En Bosnia, el burek propiamente dicho lleva carne; las versiones con otros rellenos tienen nombres diferentes, como sirnica (queso), zeljanica (espinaca) y krompiruša (papa). La masa, enrollada en forma de espiral o presentada como torta y cortada en porciones, es habitual en panaderías y restaurantes.

Se trata de un alimento cotidiano lleno de significados culturales, al punto de estar presente en múltiples dichos populares.

3- Banitsa con queso: Bulgaria

La banitsa sas sirene, famosa por su masa filo y su relleno de queso y yogur, combina tradición y sabor en todas las celebraciones búlgaras (Freepik)

Banitsa sas sirene es la variante principal de la tradicional banitsa búlgara. Se elabora alternando hojas de masa filo untadas con manteca y un relleno a base de huevos, yogur y un queso blanco local llamado sirene, además de la opción de añadir feta y bicarbonato de sodio para más esponjosidad.

Aunque antes era típica de celebraciones como Navidad y Año Nuevo, en la actualidad puede conseguirse todo el año en comercios, puestos callejeros y supermercados. También existen variantes dulces y saladas, con diferentes tipos de vegetales y frutas.

4- Karipap: Malasia

El karipap, o curry puff, es una empanadita frita o al horno, cuyo relleno típico es curry espeso de pollo con papa. Originario de la región malaya y zonas aledañas de Sumatra y Borneo, es un habitual en desayunos y meriendas de mercados, bares y tiendas.

La preparación se popularizó en el sudeste asiático adoptando numerosas variantes con otros rellenos, como atún, sardinas o carne de res. De esta manera, el karipap fue adoptado también en países como Singapur y Tailandia.La innovación y la preservación de recetas tradicionales impulsan la excelencia en la pastelería salada mundial (Freepik)

5- Burek sa sirom: Serbia y otras regiones

En esta variante del burek, la masa filo se rellena con queso y huevo. En Bosnia, solo el burek de carne lleva ese nombre; en cambio, en Serbia y Croacia el término puede aplicarse a cualquier relleno. La masa se dispone en bandejas, por capas, y sobre cada una se vierte aceite o agua mineral con aceite.

Puede tener forma de espiral o redonda y cortarse en porciones. Existen debates regionales sobre denominaciones y formatos, pero se reconoce ampliamente en la gastronomía balcánica.

6- Focaccia di Recco col formaggio: Italia

La focaccia di Recco col formaggio se distingue por su fina masa sin levadura y su relleno cremoso de queso stracchino originario de Liguria (Freepik)

Procedente de la ciudad de Recco, en Liguria, esta focaccia se prepara sin levadura y destaca por su masa finísima y relleno de stracchino (un queso blando de vaca). La preparación remonta, siguiendo la leyenda local, al siglo XII y se asocia tradicionalmente a la festividad de Todos los Santos, aunque hoy es un clásico todo el año.

La masa se estira a mano y se hornea con el queso entre dos capas delgadas, logrando un resultado crujiente y fundente.

7- Pastel: Brasil

En el paisaje gastronómico brasileño, el pastel es una pieza imprescindible de comida rápida. Consiste en una masa fina frita, en forma de media luna o rectángulo, que contiene rellenos variados como pollo desmenuzado, carne molida, mozzarella o camarones.

Existen también versiones dulces, aunque son menos habituales. Se dice que el pastel derivó del arrolladito primavera chino, traído por inmigrantes japoneses y adaptado a la culinaria local.

8- Paçanga böreği: Turquía

El listado destaca la influencia de la historia y las costumbres locales en el arte de la pastelería salada (Freepik)

Esta especialidad turca, especialmente popular en Estambul y Anatolia occidental, destaca por su masa filo o yufka rellena de pastırma (carne de res curada) y queso kasar. Con frecuencia se añaden pimientos o tomates.

El relleno se enrolla, corta en rectángulos y tradicionalmente se fríe, aunque el horneado también es habitual. Venerada como entrada caliente, la receta tiene raíces en la comunidad judía sefardí de la ciudad.

9- Sirnica: Bosnia y Herzegovina

La sirnica es una tarta salada hecha con masa filo rellena de queso fresco, crema ácida y huevo. La masa, llamada jufka, se unta con la mezcla de queso y se enrolla en espiral. Muchas veces se rocía con agua, leche o aceite antes de servir. Además de consumirse sola, se suele acompañar con yogur o crema.

10- Empanadas tucumanas: Argentina

Las empanadas tucumanas se distinguen por su masa elaborada a base de grasa vacuna y rellenos de carne vacuna, pollo o mondongo, complementados con cebolla, huevo duro, pimentón y comino.

La cocción tradicional es en horno de barro, lo que aporta textura crujiente y sabor intenso. Idealmente se consumen con vino local. Estas empanadas mantienen recetas ancestrales que las diferencian de las variantes de otras regiones argentinas, de acuerdo con Taste Atlas.