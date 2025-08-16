Video: Así fue la presentación de la monteriza Cristina Díaz en lo de Guido Kaczka

En la noche de su cumpleaños número 71, Cristina Díaz, de Monteros que canta en trenes y subtes de Buenos Aires, se convirtió en protagonista de una emotiva velada televisiva en el programa Buenas noches Familia. Su voz y su historia cautivaron al conductor Guido Kaczka y al público, que no dudó en premiarla con más de 20 millones de pesos.

Kaczka la describió como una artista que, pese a estar jubilada, sigue cantando en el transporte público para poder llegar a fin de mes, pagar el alquiler y sostener su vida diaria. “Ella vino de Tucumán hace muchos años, canta bárbaro y lo hace porque le gusta”, destacó Kaczka antes de que Cristina relatara su difícil experiencia personal.

La mujer recordó que, tiempo atrás, fue atacada por un pitbull mientras intentaba defender a su perro. El brutal ataque le destrozó una pierna y le dejó secuelas que aún padece, como la pérdida de equilibrio al caminar. “Cuando ando en el tren tengo que estar apoyada en algo para no caerme”, contó entre lágrimas.

A pesar de esas limitaciones físicas, Cristina nunca dejó de cantar. Con entereza y pasión, recorre los vagones durante nueve o diez horas diarias, regalando su música y sosteniendo su vida con lo que recauda. Esa fortaleza y resiliencia emocionaron profundamente tanto al jurado como a la audiencia, que mediante el voto popular decidió premiarla con una suma millonaria como reconocimiento a su talento y esfuerzo.

La historia de Cristina trascendió la pantalla y quedó grabada como un símbolo de lucha, esperanza y amor por la música, inspirando a todos los que conocieron su camino de superación.