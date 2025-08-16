Desde el lunes 28 la avenida Avellaneda será doble mano nuevamente

La Municipalidad de Monteros anunció dos medidas claves: la avenida Avellaneda volverá a ser doble mano y el Centro Emisor de Licencias atenderá también por la tarde, facilitando el tránsito y los trámites para los vecinos.

En una entrevista en Radio Municipal, el director de Tránsito de Monteros, Dr. Julio César Guerra, confirmó importantes cambios que comenzarán a regir desde el lunes 18 de agosto. La primera medida será la implementación del sistema de doble mano en la avenida Avellaneda, con el objetivo de mejorar la circulación, descomprimir las arterias periféricas afectadas por obras públicas y optimizar los tiempos de traslado dentro de la ciudad.

“Esta iniciativa busca garantizar mayor fluidez en el tránsito y facilitar el acceso a la zona céntrica, especialmente en un contexto donde diversas obras generó cortes parciales”, explicó Guerra, quien pidió paciencia a los vecinos durante el período de adaptación.

Para reforzar la seguridad vial, el municipio está colocando señalización vertical y horizontal en la avenida, definiendo los sectores permitidos y prohibidos para estacionar. Asimismo, personal de tránsito estará presente en la zona para informar y asistir a los automovilistas durante los primeros días de la medida.

El segundo anuncio corresponde al Centro Emisor de Licencias de Conducir (CELS). A partir del lunes 18, se habilitará un turno vespertino de 17 a 22 horas, que se sumará al horario habitual de 8 a 13. Esto permitirá que trabajadores y vecinos que no podían realizar el trámite en la mañana tengan una nueva alternativa para obtener su licencia.

“El servicio contará con médico y psicóloga en el lugar, además de la posibilidad de realizar cursos de educación vial. También estarán disponibles las oficinas del Tribunal de Faltas y Rentas en el mismo predio”, detalló el funcionario.

El Dr. Guerra subrayó que ambas medidas forman parte de un plan integral de gestión destinado a mejorar la seguridad vial, facilitar trámites y brindar soluciones concretas a los ciudadanos. “Son cambios pensados para beneficiar a todos los vecinos, optimizar el tránsito y garantizar que cada persona pueda acceder a servicios esenciales sin afectar su rutina laboral o personal”, concluyó.



