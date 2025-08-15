Una jubilada monteriza que sufrió el ataque de un pitbull, ganó más de 20 millones con Guido Kaczka

Cristina Díaz, una jubilada monteriza que canta en trenes y subtes para llegar a fin de mes, contó en televisión cómo un pitbull le destrozó una pierna. En su cumpleaños, ganó más de 20 millones de pesos en Buenas Noches Familia.

Cristina, una jubilada tucumana de 71 años que desde hace años canta en trenes y subtes para complementar sus ingresos, conmovió a todo el país tras presentarse en el programa Buenas Noches Familia. En la noche de su cumpleaños, la artista callejera cautivó con su voz a Guido Kaczka y al público, quienes también escucharon su dura historia personal.

El conductor la presentó destacando su trayectoria como cantante en el transporte público: “Ella vino de Monteros, Tucumán hace muchos años. Dice que es jubilada, pero toca para poder llegar a fin de mes, para el alquiler, para completar lo que le falta. Y además porque canta bárbaro y le gusta”.

En medio de la charla, Cristina reveló el episodio que le dejó secuelas físicas: “Andaba con mi perrito, el pitbull lo quiso agarrar a él y me terminó agarrando la pierna. Me destrozó todo. Cuando ando en el tren tengo que estar apoyada en algo para no caerme. No tengo equilibrio en esta pierna”. El ataque, contó, le provocó una lesión permanente, pero no le impidió seguir cantando entre 9 y 10 horas diarias.

Su interpretación y su entereza emocionaron a todos. Al finalizar su participación, Cristina recibió más de 20 millones de pesos gracias al voto del público, un reconocimiento a su talento y a su perseverancia frente a las adversidades.

La historia de Cristina es un retrato de lucha, pasión por la música y resiliencia, que quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon esa noche.