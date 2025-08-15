Los Nostálgicos llegan a Monteros con un viaje musical por los clásicos de los 60, 70, 80 y 90

Desde 2017, Los Nostálgicos llevan al público un espectáculo único que recorre los grandes éxitos de los años 60, 70, 80 y 90. Con giras por Tucumán, el NOA y escenarios emblemáticos, el dúo continúa conquistando corazones con música que no tiene fecha de vencimiento.

Hay canciones que parecen congelar el tiempo, y eso es precisamente lo que logran Julio Torres y Jorge Molina con su propuesta artística Los Nostálgicos. El proyecto nació en 2017 con el objetivo de revivir los shows que ambos artistas ofrecían en la década del 90 en pubs, café concert, hoteles y festivales de Tucumán y el NOA.

Su debut fue en julio de 2017 en el pub Becketts de Barrio Norte, y rápidamente el espectáculo se trasladó al interior provincial, con presentaciones en Monteros, Concepción y en distintas salas de Tucumán, Salta y Santiago del Estero. Entre sus hitos, destacan su participación en el Julio Cultural 2018 organizado por la Universidad Nacional de Tucumán y en el 58° Septiembre Musical del Ente Cultural de la provincia. En mayo de 2021, formaron parte del ciclo “Música en el San Martín” y cerraron ese mismo año el Septiembre Musical en el teatro Caviglia, a sala llena.

En 2022, el dúo continuó su recorrido por pubs y café concert, cerrando el primer semestre con un show en la Casa de la Cultura de Yerba Buena, también con localidades agotadas. Su repertorio es un auténtico viaje en el tiempo, con clásicos de Nino Bravo, Sergio Denis, Roque Narvaja, Roberto Carlos, Frank Sinatra, Celine Dion, Gloria Gaynor y muchos otros. Los Nostálgicos interpretan las canciones que despiertan recuerdos y emociones, desde baladas románticas hasta grandes himnos internacionales.

En 2019 presentaron su primera producción discográfica, con temas que van del jazz a las baladas. Actualmente, trabajan en su segundo álbum, enfocado en melodías del repertorio latino e internacional. En los últimos dos años, su actividad se intensificó con presentaciones en eventos culturales y empresariales, tanto en la capital tucumana como en el interior.

Además de Torres y Molina, el grupo cuenta con la joven cantante tucumana María Luz Molina, quien en 2022 lanzó con éxito su producción solista Lo mejor está en ti. También participan como invitados permanentes los reconocidos artistas Antonio Hernáez y Cecilia “El Ángel”.

La cita es para mañana sábado en Bond, desde las 22:00. Para reservas deben consultar al: 3814685473



