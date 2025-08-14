Tormenta de Santa Rosa 2025: qué dice el SMN sobre su llegada y cómo se sentirá en Tucumán

La Tormenta de Santa Rosa es uno de los fenómenos meteorológicos más arraigados en el conocimiento popular argentino y marca la transición entre el invierno y la primavera. Cada año genera expectativa y curiosidad, ya que se la asocia a lluvias intensas, actividad eléctrica y vientos fuertes en torno al 30 de agosto.

Para 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el evento podría desarrollarse dentro de los próximos 15 días, con mayor probabilidad de impacto entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre. Según el organismo, las regiones más propensas a recibir el fenómeno serán las provincias del centro y noreste argentino, aunque la fecha y magnitud exacta siguen siendo inciertas debido a la naturaleza cambiante de la atmósfera.

Desde el punto de vista científico, la Tormenta de Santa Rosa se explica por la llegada de aire cálido y húmedo desde el norte, transportado por la Corriente de Chorro en Capas Bajas. Al chocar con frentes fríos que descienden desde el sur, se crean las condiciones ideales para la formación de tormentas. Este fenómeno es habitual en el centro y noreste del país, pero menos frecuente en la Patagonia y el Noroeste Argentino debido a sus patrones climáticos particulares.

El nombre de este evento tiene raíces históricas y religiosas. En 1615, cuando piratas holandeses intentaron atacar Lima, Isabel Flores de Oliva —conocida como Santa Rosa de Lima— convocó oraciones para proteger la ciudad. Según la tradición, una tormenta repentina dispersó a los invasores, salvando a la capital peruana. Desde entonces, toda tormenta ocurrida en torno al 30 de agosto se recuerda con su nombre, uniendo en un mismo relato la fe, la cultura y la ciencia.

Los especialistas recomiendan seguir de cerca los reportes meteorológicos oficiales durante los próximos días para prevenir posibles inconvenientes y extremar precauciones en las zonas donde se prevean tormentas severas.