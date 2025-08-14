Jueves frío, con cielo cubierto y lluvias aisladas

Tal como había adelantado e Servicio Meteorológico, este jueves traería lluvias aisladas en un 40%. Sin embargo, el mal tiempo no durará mucho. Para los próximos días se espera solo cielo cubierto.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 12° y la máxima se ubicará en los 19°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 78%. El viento corre del sudoeste a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.