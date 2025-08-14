El Hospital Regional de Monteros celebró el Día del Niño con juegos, regalos y sorpresas

El Hospital Regional "Gral. Lamadrid" de Monteros festejó el Día del Niño en Pediatría y Estimulación Temprana, con apoyo de la Municipalidad, estudiantes y talleres comunitarios. Los niños recibieron juguetes, golosinas y participaron de juegos y actividades.

En una jornada cargada de alegría y solidaridad, el nosocomio celebró el Día del Niño con dos festejos simultáneos: uno en el área de Pediatría y otro en el Servicio de Estimulación Temprana. La actividad se adelantó debido al asueto previsto para mañana, permitiendo que los más pequeños disfrutaran de una tarde especial.

En el área de Pediatría, liderada por el Dr. Alfredo Olarte, pacientes y familias participaron de juegos, compartieron golosinas y recibieron obsequios especialmente preparados para la ocasión. El Servicio de Estimulación Temprana, a cargo de la Lic. en Psicología, Gabriela Elías, por su parte, organizó su propia celebración, con actividades adaptadas y una ambientación especial para los niños que asisten a sus terapias y controles.

La jornada contó con la colaboración de numerosas personas e instituciones. El Dr Matías Corroto, de Corroto Diagnostico, la Municipalidad de Monteros, a través del área de Niñez y Adolescencia, coordinada por la Dra. Jessica Juárez, fueron algunas de la instituciones que aportaron para la celebración.

Desde el programa de talleres para adultos mayores de la Tercera Edad, coordinado por Yeri Córdoba, confeccionaron originales títeres con medias, que fueron entregados como presentes a los niños. Además, estudiantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal se sumaron a la propuesta, organizando juegos y dinámicas recreativas para todos los presentes.

La Dirección del Hospital Regional de Monteros, a cargo del Dr. Ariel Juárez, junto al Dr. Claudio Aliberti, también colaboraron activamente, brindando apoyo logístico y aportando recursos para que el festejo fuera posible. Gracias a este trabajo conjunto, la jornada se desarrolló en un clima de celebración y unión, reafirmando el compromiso de la comunidad con el bienestar y la alegría de los más pequeños.