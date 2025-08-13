Osvaldo Jaldo encabezará la lista del Frente Tucumán Primero y celebra la unidad total del peronismo en la provincia

El gobernador Osvaldo Jaldo lanzó oficialmente la lista del Frente Tucumán Primero y resaltó que la provincia es pionera en lograr la unidad plena del peronismo para las elecciones nacionales. Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández completan la nómina.

Este miércoles, el peronismo tucumano mostró una imagen de unidad total en un masivo acto en Banda del Río Salí, donde el gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente Tucumán Primero. El mandatario destacó que Tucumán se convirtió en la primera provincia del país en presentar una lista con el 100% del peronismo unido.

“Cuando muchos no creían, ni pensaban y algunos de afuera no querían, nunca se hubieran imaginado que en el peronismo hay hombres y mujeres que rescatan la palabra de nuestro conductor, el general Perón, cuando nos decía: primero la Patria, segundo el movimiento y al último los hombres. Acá están los hombres y mujeres que unieron el peronismo en Tucumán”, afirmó Jaldo ante la ovación de la militancia.

En su discurso, el gobernador remarcó la importancia del trabajo conjunto: “Todos hemos cedido un poquito, diferencias personales, institucionales y políticas internas. Por eso muchos no creían que hoy íbamos a estar desde Tucumán con la primera lista que va a competir en las elecciones nacionales con la unidad del 100% del peronismo. ¡Hemos sido capaces, hemos cumplido el objetivo!”.

El mandatario provincial también cuestionó al gobierno nacional por su enfoque en las variables macroeconómicas: “Ya pasaron dos años y cuando se den cuenta, le van a pasar cuatro años tratando de arreglar números para mostrarle al mundo, mientras nosotros gobernamos para el pueblo tucumano, para las familias, para las 93 comunas y los 19 municipios”.

De cara a los comicios del 26 de octubre, Jaldo llamó a la militancia a redoblar esfuerzos: “Tucumán se juega mucho, se juega todo, no solo el presente sino el futuro de nuestros hijos y nietos. En octubre, desde Tucumán, le demos al país el mejor triunfo peronista de la República Argentina. Estamos todos adentro y ninguno afuera”.

La lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente Tucumán Primero quedó conformada de la siguiente manera:

Osvaldo Jaldo Gladys Medina Javier Noguera Elia Fernández

Suplentes:

Miguel Acevedo



Juan Manzur

Carolina Vargas Aignasse