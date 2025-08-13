Camión perdió bines con limones en la Ruta 38 y generó caos en el tránsito



Un camión de Citromax perdió bines con limones en la Ruta Nacional 38, a la altura de Acheral. La policía y trabajadores de la empresa realizaron tareas de limpieza para liberar el tránsito.

Un incidente de tránsito registrado en la tarde de este miércoles provocó demoras en la Ruta Nacional 38, en jurisdicción de la localidad de Acheral, departamento Monteros. Según informó la Comisaría de Acheral, alrededor de las 18:00 un camión perteneciente a la empresa Citromax perdió varios bines cargados con limones que cayeron sobre la calzada.

El hecho obligó a interrumpir parcialmente el tránsito mientras se realizaban las tareas de limpieza y despeje. Personal policial de la dependencia de Acheral, junto a empleados de Citromax, trabajaron en el lugar para retirar los bines y realizar el barrido correspondiente, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular de manera segura.

Fuentes policiales indicaron que no se registraron personas heridas ni daños mayores, aunque advirtieron a los conductores a circular con precaución por la zona mientras continuaban las tareas.

Las autoridades confirmaron que, una vez finalizados los trabajos, el tránsito fue normalizado.