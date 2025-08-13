Aprovechá el sol del miércoles

El Servicio Meteorológico informa la posibilidad de lluvias para el jueves en el territorio provincial.os siguiente días con nubosidad variable, pero sin agua.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 9° y la máxima se ubicará en los 21°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 76%. El viento corre del oeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.