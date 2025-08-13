miércoles 13 de agosto de 2025
Monterizos
Dólar: Oficial: $1330Blue: $1330Bolsa: $1325.5CCL: $1323.2Mayorista: $1317.5Cripto: $1336Tarjeta: $1729
13 Ago 2025

Aprovechá el sol del miércoles

Para esta jornada la temperatura mínima es de 9° y la máxima se ubicará en los 21°.

El Servicio Meteorológico informa la posibilidad de lluvias para el jueves en el territorio provincial.os siguiente días con nubosidad variable, pero sin agua.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 9° y la máxima se ubicará en los 21°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 76%. El viento corre del oeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 9 km.

