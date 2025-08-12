martes 12 de agosto de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1330Blue: $1335Bolsa: $1320.8CCL: $1321.6Mayorista: $1318Cripto: $1334Tarjeta: $1729
12 Ago 2025

Se espera un martes con 25°

Para esta jornada la temperatura mínima es de 9° y la máxima se ubicará en los 25°, al mediodía.

El buen tiempo acompañará hasta el miércoles, las marcas térmicas se mantendrán templadas. Sin embargo, a partir del jueves se prevé un descenso de temperatura y lluvias.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 9° y la máxima se ubicará en los 25°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 74%. El viento corre del norte a 13 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Monteros impulsa su Campaña de Arbolado Urbano 2025: elegí árboles para embellecer la vereda

Segundo día de paro universitario y las medidas que se vienen

🔥 tendencia

El Servicio Penitenciario convoca a profesionales a cubrir 404 cargos transitorios

Rubén Cruz llega a Monteros con música y formación en el Mes de la Ciudad

Se espera un martes con 25°

La Granja de Zenón vendrá a Monteros para. celebrar el Día del Niño