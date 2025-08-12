Se espera un martes con 25°

El buen tiempo acompañará hasta el miércoles, las marcas térmicas se mantendrán templadas. Sin embargo, a partir del jueves se prevé un descenso de temperatura y lluvias.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 9° y la máxima se ubicará en los 25°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 74%. El viento corre del norte a 13 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.