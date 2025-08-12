Rubén Cruz llega a Monteros con música y formación en el Mes de la Ciudad

El próximo jueves 14 de agosto, el reconocido músico Rubén Cruz será protagonista de una jornada especial en Monteros, con actividades abiertas al público: formación artística y espectáculo en vivo. La propuesta forma parte de la agenda cultural del “Mes de la Ciudad”.

Organizado por la Dirección de Cultura y el Honorable Concejo Deliberante de Monteros, el evento contará con dos momentos destacados:

🧑‍🎓 Clínica y charla musical en la Escuela de Arte Popular, a las 18:30 h

🎤 Recital en vivo en el Restaurante Almendra, a las 21:30 h

Ambas actividades son con entrada libre y gratuita, y están pensadas para que músicos, estudiantes, docentes y amantes de la música puedan disfrutar de una experiencia enriquecedora.

La clínica en la Escuela de Arte Popular será un espacio de intercambio técnico y creativo, donde Rubén Cruz compartirá su recorrido, sus influencias y su mirada sobre la música como herramienta de expresión y encuentro. Más tarde, el recital en Almendra promete una noche íntima, con un repertorio que recorre géneros populares y composiciones propias.