Monteros impulsa su Campaña de Arbolado Urbano 2025: elegí árboles para embellecer la vereda

Con el propósito de promover un entorno más limpio y sostenible, la ciudad de Monteros lanza la Campaña de Arbolado Urbano 2025. Este ambicioso proyecto busca transformar los barrios locales mediante la plantación de más de 2000 árboles. La iniciativa tiene como objetivo no solo embellecer las calles, sino también fomentar la conciencia ambiental entre sus habitantes.

La propuesta invita a los ciudadanos a participar activamente en el proceso de reforestación urbana.

¿Cómo? Muy sencillo: los vecinos podrán elegir entre distintas especies de árboles sugeridas por la organización, y recibirán apoyo para plantarlos en sus veredas y espacios barriales.

Para participar, los interesados pueden acercarse a las direcciones habilitadas por la municipalidad o inscribirse de manera online a través del formulario disponible en este enlace.

Con el lema “Juntos podemos transformar tu lugar y nuestra ciudad, volviéndola más hermosa”, esta campaña no solo busca plantar árboles, sino también sembrar un sentido de comunidad y orgullo por Monteros. Una ciudad más limpia, más verde y más linda es posible.

Los organizadores invitan a la comunidad a unirse bajo el hashtag #ArboladoUrbano y a compartir su experiencia, contribuyendo a que este proyecto verde deje una huella duradera en el corazón de Monteros.