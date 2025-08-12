Cómo estará el tiempo esta semana y cuándo llegarán las lluvias a Tucumán

La provincia de Tucumán transita una segunda semana de agosto con buen tiempo y temperaturas agradables, aunque las condiciones cambiarán en los próximos días. Así lo adelantó el meteorólogo Cristofer Brito, quien detalló que a partir del miércoles comenzará a aumentar la nubosidad y hacia el jueves ingresará un frente frío que traerá lloviznas aisladas, en la zona del pedemonte, y un marcado descenso térmico.

Según Brito, este miércoles 13 de agosto se presentará con cielos despejados a parcialmente nublados, máximas entre 24 y 26 grados y mínimas que rondarán los 9 o 10 grados. “Será un día agradable, con temperaturas templadas y sin precipitaciones”, aseguró.

El jueves 14, en cambio, el ingreso de un leve frente frío provocará nubosidad variable y la posibilidad de lloviznas muy aisladas, sobre todo en la zona del pedemonte y áreas cercanas a la montaña durante la mañana. Por la tarde y noche, estas precipitaciones podrían extenderse hacia la llanura. La jornada será más fresca, con una máxima que apenas alcanzará los 16 grados.

Para el viernes, el especialista pronosticó que continuará la inestabilidad con precipitaciones aisladas en distintos puntos de la provincia —aunque no de manera generalizada—, temperaturas mínimas entre 11 y 13 grados y máximas que se moverán entre 15 y 17 grados.

El sábado amanecerá con lloviznas dispersas, pero durante la mañana el tiempo comenzará a mejorar, dando paso a cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que llegarán a los 18 o 19 grados.

Finalmente, el domingo se mantendrá con cielos parcialmente nublados, temperaturas máximas de entre 18 y 20 grados y sin precipitaciones previstas.

Brito advirtió que agosto continuará con un comportamiento “bipolar” en cuanto al clima, alternando días cálidos y soleados con otros frescos y grises, similar a lo ocurrido en julio. “Como siempre, es importante seguir los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para actualizaciones”, recomendó.