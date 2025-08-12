Batalla campal en Santa Fe: pelea entre mujeres dejó siete heridos en plena fiesta del Día del Niño

En medio de un evento familiar por el Día del Niño, una violenta pelea entre mujeres generó pánico entre los presentes, dejó siete lesionadas y provocó agresiones a dos policías.

Lo que debía ser una tarde de celebración por el Día del Niño, terminó en un episodio de violencia que conmocionó a San José del Rincón, localidad cercana a la ciudad de Santa Fe. El domingo, durante el evento organizado en la plaza principal del pueblo, una pelea entre varias mujeres derivó en una batalla campal que dejó como saldo siete personas heridas y dos efectivos policiales agredidos.

El enfrentamiento se produjo en la intersección de las calles San Martín y Constituyentes, donde se congregaban entre 200 y 300 personas, muchas de ellas familias con niños. Según testigos, la disputa comenzó de manera repentina y escaló rápidamente, con empujones, golpes y el uso de objetos contundentes, como cadenas de bicicleta. En la confusión, algunos menores fueron empujados al suelo, generando escenas de pánico.

La alerta llegó al Comando Radioeléctrico y a la Comisaría Distrito 14° a través del responsable de Seguridad de la Municipalidad, quien informó sobre una “gresca de gran magnitud”. Al llegar, los primeros agentes se vieron superados en número y solicitaron refuerzos. Durante el procedimiento, dos policías fueron agredidos físicamente, aunque sin lesiones de gravedad. Finalmente, un despliegue mayor permitió separar a las involucradas y dispersar a la multitud.

El saldo fue de siete mujeres con lesiones leves, entre ellas adolescentes de 16 y 17 años, jóvenes de 20 y 22, y una mujer de 36. Todas manifestaron su intención de iniciar acciones legales contra sus agresoras. Las imputadas quedaron vinculadas a una causa por lesiones leves tras la intervención de Medicina Legal.

Todo el episodio quedó registrado por los asistentes en videos que ya circulan en redes sociales. La Unidad Regional I abrió una investigación para identificar a las principales responsables, analizar las imágenes y tomar testimonio a los testigos y policías agredidos.