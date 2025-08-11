Semanita de sol con temperaturas agradables

La semana comenzará con buen tiempo y gunas nubes, sin embargo estás tomarán mayor protagonismo y cubrirán el cielo en los últimos días hábiles. En cuanto a las marcas térmicas se mantendrán por arriba de los 20 grados hasta el miércoles y luego descenderán unos 8 grados.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 5° y la máxima se ubicará en los 21°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 76%. El viento corre del noroeste a 13 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.