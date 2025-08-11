Juan José Elías logró su tercer triunfo consecutivo en el karting tierrero y sigue líder

Con asistencia de Antonelli Potenciación, Elías volvió a imponerse en pista y se afianza en la cima del certamen. Carrasco Araóz fue la más rápida en clasificación.

El joven piloto monterizo Juan José Elías volvió a brillar en el karting tierrero y se quedó con la victoria en la final de la categoría 110 cc Junior, logrando su tercer triunfo consecutivo en el campeonato. El representante de Monteros también se impuso en la serie y, gracias a este nuevo resultado, se mantiene como líder absoluto del certamen. En esta ocasión, contó con la asistencia técnica y motores de Antonelli Potenciación.

En la segunda posición se ubicó la monteriza Amparo Carrasco Araóz, quien fue la más rápida en la clasificación y contó con mecánica y asistencia del Agüero Competición. La joven piloto demostró un gran rendimiento durante toda la jornada, confirmando su protagonismo en la categoría. El tercer lugar del podio fue para Joaquín Núñez Ponce, de Bella Vista

Con este resultado, Elías no solo extiende su racha ganadora, sino que también fortalece su posición en el campeonato, demostrando que atraviesa un gran momento deportivo. La próxima fecha será clave para definir si logra mantener su dominio y encaminarse al título de la temporada.