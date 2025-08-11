El Sanatorio Racedo inauguró una moderna ampliación con técnología de punta en Monteros

Con 10 camas eléctricas, respiradores, monitoreo centralizado y espacios humanizados, el sanatorio refuerza su compromiso con la salud y la atención de calidad en la ciudad.

El Sanatorio Racedo de Monteros inauguró este lunes una nueva ala de 550 metros cuadrados, equipada con tecnología de última generación y diseñada para mejorar la calidad de atención a pacientes y profesionales de la salud. El proyecto incluye mejoras tanto en infraestructura como en recursos humanos, consolidando a la institución como una de las más modernas del interior tucumano.

En la planta baja se incorporaron 7 habitaciones, dos de ellas privadas, todas con baños adaptados, camas eléctricas, panel de oxígeno, aire comprimido, aspiración central y climatización. Cada unidad cuenta con instalaciones médicas de última generación y conexión directa a un sistema de monitoreo centralizado. También se sumó una sala de médicos con terminal de historia clínica electrónica, un office de enfermería con central de llamados y ascensor para pacientes.

En la planta alta, a la que se accede por escalera y ascensor, se habilitaron espacios para familiares de pacientes internados en terapia intensiva, una habitación para el médico de guardia, tres depósitos y un área de informática. La nueva Unidad de Terapia Intensiva (UTI) dispone de 10 camas eléctricas, incluyendo una para pacientes aislados y otra para personas con obesidad, todas con cámaras de visión directa y acceso remoto. El equipamiento incluye 4 respiradores nuevos, 35 bombas de infusión, un carro de paro y un equipo de radiología móvil de 500 miliamperes. El sistema de presión negativa permite renovar el aire 18 veces por hora, garantizando condiciones óptimas de higiene y seguridad.

Los encargados de cortar simbolicamente la cinta, fueron los Dres. Enrique y Federico Racedo, directos médicos del sanatorio, y el socio gerente, Juan Carlos Racedo. En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el secretario de Justicia y Derecho Humanos, Dr. Mario Racedo, El Dr. Marcelo Montoya, Subsecretario de Salud de la Provincia, el interventor del IPACyM, Dr. Regino Racedo, el intendente de Monteros, Francisco "Panchito" Serra, y funcionarios provinciales y municipales.

El director médico, doctor Enrique Racedo, expresó: “Es un gran esfuerzo, una inversión importante en tecnología y recursos humanos, para que tanto el diagnóstico como el tratamiento sean lo más exitosos posible. Los monterizos merecen esta calidad de servicio y nuestra familia seguirá trabajando por la comunidad”.

Por su parte el ministro Amado felicitó a la familia Racedo por el nuevo emprendimiento, destacando que la ciudad ahora cuenta con mejores servicios en salud tanto en el sector público como privado. "Esto es fruto del esfuerzo de una familia comprometida con su comunidad desde hace décadas, que ha sabido combinar la excelencia profesional con una atención humana y cercana; desde el personal de mantenimiento hasta los especialistas, cada integrante del equipo brinda lo mejor de sí".

A su turno, el intendente Serra subrayó la importancia de humanizar las terapias y generar un entorno más amigable para la recuperación de los pacientes, además de valorar la continuidad de la inversión local a lo largo de generaciones. "Esto es un centro de salud moderno y altura de los mejores de nuestro país, lo que me llena de alegría que esta inversión sea en nuestra ciudad".

El socio gerente Juan Carlos Racedo remarcó que la institución invierte permanentemente en capacitación para médicos, enfermeros, personal administrativo y de maestranza, aprovechando programas y cursos de asociaciones médicas para mejorar la calidad del servicio.

Por su parte, el titular del IPACyM, Dr. Regino Racedo, felicitó a sus familiares por inauguración de lanueva ala con habitaciones y nueva Terapia. "Impresionantes instalaciones y tecnología, todos los éxitos en esta nueva etapa”, manifestó.

Con esta ampliación, el Sanatorio Racedo no solo refuerza la atención de alta complejidad en Monteros, sino que también reafirma su compromiso de crecimiento e innovación, ofreciendo a la comunidad un espacio moderno, seguro y centrado en el bienestar del paciente.