Faena clandestina en Monteagudo: secuestraron 55 kilos de carne de dudosa procedencia

El procedimiento se realizó en el paraje Palomino, departamento Simoca, en el marco de una investigación por abigeato. La carne será sometida a peritajes.

Un operativo contra el delito rural llevado a cabo este sábado en el paraje Palomino, localidad de Monteagudo, departamento Simoca, permitió el secuestro de 55 kilos de carne vacuna criolla, presuntamente obtenida mediante faena clandestina.

El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la División de Delitos Rurales y Ambientales N° 5 de Simoca en un domicilio ubicado en un camino vecinal sin nombre, como parte de una investigación por abigeato. La medida judicial fue autorizada luego de tareas previas de inteligencia y supervisada por la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales, bajo las órdenes del director Silvio Luna y el subdirector, comisario mayor Adrián Hisa.

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Concepción, a través del prosecretario Juan Carlos Marrancino, dispuso que todas las actuaciones se remitan por la vía digital.

La coordinación operativa estuvo a cargo del comisario inspector Ariel López, jefe de las divisiones de Simoca y Graneros. El procedimiento fue informado por la oficial principal Johana Almaraz y rubricado por el comisario Félix Bordón, jefe de la división.

La carne decomisada será sometida a peritajes para determinar su origen y confirmar si está vinculada al ilícito investigado.

