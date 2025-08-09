sábado 9 de agosto de 2025
Monterizos
9 Ago 2025

Sábado soleado y con máxima de 20°, ideal para salir a realizar actividades al aire libre

El sol calentará un poquito a los tucumanos. La noche será fresca.

Tucumán amaneció con algo de neblina, pero con un sol que comenzó a aparecer tras variós días escondido detrás de las nubes.

Para hoy

El Servicio Meteorologico Nacional indica que la máxima será de 20° C y la mínima de 4°C. La humedad será alta en el día y estará arriba del 94%. Además, los vientos serán leves del sector norte y noroeste. Para tener en cuenta, no se anuncian lluvias al menos hasta mediado de la semana que vienen.

El buen tiempo continúara el día domingo, fin de semana ideal para realizar actividades al aire libre

