viernes 8 de agosto de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1340Blue: $1325Bolsa: $1332CCL: $1331.9Mayorista: $1326.5Cripto: $1335.3Tarjeta: $1742
8 Ago 2025

Tucumán se prepara para un fin de semana a pleno sol

Mejora el tiempo y suben las temperaturas.

El meteorólogo Cristofer Brito anticipó que, tras algunas lloviznas aisladas este jueves, el tiempo comenzará a mejorar en la provincia. Se espera un fin de semana con cielos mayormente despejados, mañanas frescas y tardes agradables.

Según el informe difundido por Brito, la nubosidad irá en disminución desde la tarde del viernes, dando paso a jornadas soleadas en gran parte del territorio tucumano. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, encuentros comunitarios y recorridos turísticos.

🌡️ Temperaturas previstas

  • Mínimas: entre 5° y 7°, especialmente en zonas rurales y de pedemonte
  • Máximas: entre 17° y 20°, con tendencia en ascenso hacia la próxima semana

📆 Panorama extendido

Durante la primera mitad de la semana próxima, se mantendrían las condiciones estables y sin lluvias, con un aumento progresivo de las temperaturas, lo que marca una transición hacia un clima más templado.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

La Ruta 307 permanece cortada por congelamiento

Campaña gratuita antirrábica para cuidar las mascotas ¿Dónde y hasta qué hora?

Tucumán se prepara para un fin de semana a pleno sol

Monteros Vóley suma nuevo refuerzos para Liga de Voleibol Argentina

Joven tucumano regresó a la provincia tras un trasplante de médula ósea realizado en Córdoba

🔥 tendencia

Asombrosa medida: Con solo presentar el DNI vas a poder ingresar gratis al Festival del Pueblo