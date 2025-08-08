Tucumán se prepara para un fin de semana a pleno sol

El meteorólogo Cristofer Brito anticipó que, tras algunas lloviznas aisladas este jueves, el tiempo comenzará a mejorar en la provincia. Se espera un fin de semana con cielos mayormente despejados, mañanas frescas y tardes agradables.

Según el informe difundido por Brito, la nubosidad irá en disminución desde la tarde del viernes, dando paso a jornadas soleadas en gran parte del territorio tucumano. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, encuentros comunitarios y recorridos turísticos.

🌡️ Temperaturas previstas

Mínimas: entre 5° y 7°, especialmente en zonas rurales y de pedemonte

Máximas: entre 17° y 20°, con tendencia en ascenso hacia la próxima semana

📆 Panorama extendido

Durante la primera mitad de la semana próxima, se mantendrían las condiciones estables y sin lluvias, con un aumento progresivo de las temperaturas, lo que marca una transición hacia un clima más templado.