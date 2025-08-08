Peña de San Cayetano en Los Sosa: Néstor Garnica y Los Vidaleros encabezan los espectáculos

La música, la fe y la tradición se volverán a encontrar este viernes 8 de agosto en una nueva edición de la Peña de San Cayetano en la comuna de Los Sosa, una de las celebraciones más esperadas del interior tucumano. El evento tendrá lugar a partir de las 19:30 en el Polideportivo local, con entrada libre y gratuita, y contará con la presencia de artistas de primer nivel, academias de danzas y bandas populares.

Encabezando la grilla artística estará el reconocido violinista Néstor Garnica, figura central del folclore nacional, quien promete un show cargado de chacareras, zambas y emociones. También dirán presente Los Vidaleros, el carismático Jorge Daniel Véliz, y el cantante Roberto Nieva, todos con propuestas que combinan tradición y actualidad.

El espectáculo contará además con la participación del grupo La Comarca, la banda Trópicos, el DJ Briant, y los músicos de Algarobales, que llevarán al escenario lo mejor del sonido bailable para cerrar la noche bien arriba. Como parte del evento, también se presentarán academias de danzas tradicionales y otros artistas invitados, generando una cartelera pensada para toda la familia.

Se espera una gran concurrencia de público de toda la región, por lo que se recomienda llegar con anticipación para disfrutar cómodamente de cada propuesta artística.