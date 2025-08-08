Habilitaron el tránsito en la ruta 307 entre Tafí del Valle y Amaicha, pero piden circular con precaución

La Dirección Provincial de Vialidad reabrió el paso este mediodía tras el congelamiento de calzada que obligó al cierre del tramo entre los kilómetros 73 y 115. La niebla complica la visibilidad.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) habilitó este mediodía el tránsito vehicular en la ruta provincial 307, que une Tafí del Valle con Amaicha del Valle, luego de que mejoraran las condiciones climáticas y se derritiera parcialmente el hielo que cubría la calzada. Sin embargo, las autoridades recomiendan extrema precaución al circular por la zona debido a la densa neblina que persiste en varios sectores críticos del camino.

Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, el tramo comprendido entre los kilómetros 73 y 115 había sido cerrado por decisión de Vialidad, ante la acumulación de hielo en la calzada que volvía intransitable el camino de alta montaña. La medida fue coordinada con efectivos de las comisarías de Amaicha del Valle y Colalao del Valle, que trabajaron en los cortes preventivos para evitar accidentes.

Con la mejora en las condiciones y el inicio del deshielo, se resolvió reabrir el paso, aunque persisten riesgos asociados a la baja visibilidad por niebla intensa, especialmente entre los kilómetros 78 y 83, donde se reportaron bancos de niebla que dificultan el tránsito.

Desde el organismo vial provincial y las fuerzas de seguridad de la región solicitan a los conductores reducir la velocidad, encender luces bajas y evitar maniobras bruscas, especialmente en curvas y zonas de sombra, donde el hielo podría persistir en menor medida.

La ruta 307 es uno de los principales accesos a los Valles Calchaquíes desde San Miguel de Tucumán, y su transitabilidad es clave no solo para el turismo, sino también para el abastecimiento y la conexión de las comunidades de alta montaña. Las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la zona son habituales durante el invierno, por lo que se recomienda consultar partes oficiales antes de emprender el viaje.