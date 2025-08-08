Buscan a Margarita Ávila: una familia monteriza espera reencontrarse tras 50 años de silencio

Una familia tucumana inició una búsqueda pública cargada de esperanza: quieren encontrar a Margarita Ávila, una mujer que desapareció del entorno familiar hace más de 50 años y de la que no se han tenido noticias desde mediados de los años 70.

La búsqueda es impulsada por su hermana, María Cristina Ávila, quien recuerda que Margarita fue llevada a Buenos Aires por una tía —posiblemente hermana o pariente cercana de su madre— entre los años 1974 y 1977, cuando ella tenía apenas 11 años y su hermano, José Luis Ávila, tenía 13. Desde aquel momento, no volvieron a saber nada más de ella.

Según los datos reunidos por la familia:

Su nombre es Margarita Ávila

Nació en Tucumán, Argentina

Es hija de Carlina Segunda Medina , y fue reconocida y criada como hija por Bernardino Cosme Ávila

, y fue reconocida y criada como hija por Vivió junto a su familia en Villa Caeiro, provincia de Córdoba

Hoy tendría entre 69 y 72 años aproximadamente

aproximadamente Se cree que podría haber vivido en Mendoza, San Juan o San Luis, ya que se recuerda la existencia de familiares en esas provincias

Aunque Margarita es hermana por parte de madre, en el hogar familiar fue siempre considerada y tratada como una hija más del matrimonio Ávila-Medina. El vínculo afectivo fue fuerte, y su ausencia dejó una marca profunda que persiste hasta hoy.

María Cristina decidió lanzar este pedido con la esperanza de que un dato, un recuerdo, una conexión familiar o incluso una casualidad pueda ayudar a dar con el paradero de su hermana mayor. “Este puede ser el comienzo de un reencuentro que esperamos hace más de medio siglo. Solo necesitamos una pista para poder encontrarla”, expresó emocionada.

📩 ¿Cómo ayudar?

Si conocés a alguna mujer llamada Margarita Ávila con estas características, o si creés que tu madre, tía o abuela pudo haber vivido algo similar, te podés comunicar por mensaje privado con los familiares que iniciaron la búsqueda. También se ruega compartir esta historia para que pueda llegar a más personas en todo el país.