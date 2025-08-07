Ya son dos los imputados por las quemas de cañaverales

El Ministerio Fiscal acusó a un “changarín” por el incendio calificado como intencional y de alto riesgo ocurrido el pasado martes en El Cortaderal, Leales. Deberá cumplir medidas de menor intensidad por seis meses pese al pedido de prisión preventiva formulado en su contra por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos. Son tres las aprehensiones realizadas hasta el momento.

Hoy jueves, 7 de agosto, la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Fiscal (MPF), a cargo de Mariana Rivadeneira, convocó a una audiencia donde se formularon cargos a un hombre, de 39 años, quien dijo desempeñarse como “changarín”. Por delegaciones de la titular, la auxiliar de fiscal, Brenda Deroy, lo imputó por el delito de incendio en calidad de autor, hecho ocurrido el pasado martes 5 en la localidad de El Cortaderal, departamento Leales, sobre ruta nacional 9 Km 1262. La representante del MPF pidió la prisión preventiva por 15 días. Previamente, se refirió a las actas de procedimiento efectuadas por la división de Delitos Rurales de la policía y por bomberos (cuyo resultado indicó que se trató de un “incendio intencional con riesgo alto”) como así también el informe preliminar del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

“Se realizaron tomas fotográficas a través del sistema de drones, atento a la longitud del lugar a inspeccionar”, detalló Deroy. En cuanto a las características del hecho y la política criminal desarrollada por el Ministerio Fiscal dijo: “Hay viviendas habitadas y un tendido eléctrico a 100 metros de la ruta y próximos a un gasoducto. Existió un peligro concreto y conocemos del flagelo que sufre la sociedad a través de la reiteración de la quema de pastizales, todos los años en esta época. Por lo tanto, se instauró una política criminal respecto a este tipo de hechos que no sólo contaminan el ambiente sino que han provocado otras catástrofes, lamentándose vidas. Este Ministerio Público intervino en causas donde personas de avanzada edad, que se encentraban viviendo en las zonas rurales, perdieron sus ranchos a partir de esta actitud absolutamente reprochable y tipificada por el Código Penal”.

Al momento de declarar, el imputado negó la acusación y brindó una versión exculpatoria (dijo que estaba sofocando el incendio). Cabe destacar que durante el procedimiento le fueron secuestrados un encendedor, un palo tipo caña tacuara y un teléfono celular. Finalmente, la jueza resolvió disponer el cese de la aprehensión y sujetarlo a medidas de menor intensidad por el término de seis meses.

El hecho

El pasado martes 5 de agosto, a las 18:20 horas aproximadamente, el imputado inició de manera intencional un incendio en pastizales a 100 metros de la ruta nacional número, 9 kilómetro 1262 de la localidad de El Cortaderal, departamento Leales, cercanos a la propiedad del denunciante. De este modo, comenzó una fogata en un sector de zona rural, rodeada del rastrojo, provocando un peligro concreto, real y común hacia el campo colindante, el tendido eléctrico con postes de madera y la estación reductora de gas natural próxima. Para sofocar el mismo se hicieron presentes personal policial quienes extinguieron el fuego evitando su propagación.

Número de denuncias

Para denunciar estos flagelos que afectan el ambiente y la seguridad vial, la comunidad puede hacerlo llamando al: 3813195131.