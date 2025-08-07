Cielo cubierto y ¿se esperan lluvias?

A pesar de las probabilidades de los días pasados, con la última actualización por parte ser Servicio Meteorológico Nacional, se despejan las posibilidades de lluvias en lo que queda de la semana.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 15°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 78%. El viento corre del sudoeste a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 7 km.