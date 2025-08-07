Asombrosa medida: Con solo presentar el DNI vas a poder ingresar gratis al Festival del Pueblo

Una medida que generó entusiasmo entre los vecinos fue anunciada este miércoles por la comuna de Soldado Maldonado, en el marco de los preparativos para la 26ª edición del Festival del Pueblo, que se realizará el próximo 23 de agosto.

Desde la organización informaron que todas las personas con domicilio en Soldado Maldonado, acreditado en su DNI, podrán ingresar gratis al predio del festival. La decisión fue confirmada por autoridades de la comuna que dirige Daniel “Dani” Guanco, quienes señalaron que el objetivo es garantizar el acceso de los habitantes locales a uno de los eventos culturales más importantes del sur tucumano, sin que el costo de la entrada sea una barrera.

“El Festival del Pueblo es parte de nuestra identidad y queremos que cada vecino pueda vivirlo, disfrutarlo y sentirse parte de esta celebración”, indicaron desde la organización. Para acceder al beneficio, los asistentes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en los puntos de ingreso y acreditar que su domicilio real figura en la localidad de Soldado Maldonado.

La edición 2025 del festival tendrá un cartel de lujo, encabezado por Los Nocheros, Sergio Galleguillo y Riki Maravilla, además de artistas regionales y locales que darán vida a una jornada que combina folclore, música popular y cultura comunitaria.

La gestión comunal también trabaja en los aspectos logísticos y de infraestructura del evento, previendo mejoras en los accesos, disposición de servicios, y condiciones del predio para garantizar la seguridad y comodidad del público.