viernes 8 de agosto de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1335Blue: $1325Bolsa: $1329.3CCL: $1325.8Mayorista: $1325.5Cripto: $1336.5Tarjeta: $1735.5
7 Ago 2025

🎓 Distribuyen abonos estudiantiles gratuitos en el sur tucumano: municipios y comunas articulan con empresas de transporte

La Municipalidad de Monteros, junto a las comunas del sur de la provincia de Tucumán, comenzó la distribución de los abonos estudiantiles gratuitos correspondientes al mes de agosto, emitidos por las empresas de transporte interdepartamental.

Según informó la empresa TESA (Transporte Ejecutivo S.A.), los abonos ya fueron impresos y están disponibles para ser retirados por los gobiernos locales. Esta medida forma parte de un esquema de articulación territorial que busca garantizar el acceso al transporte público de estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario, especialmente en zonas rurales y periurbanas.

Las empresas que participan en la emisión de los abonos incluyen:

  • 🚌 TESA
  • 🚌 Exprebus
  • 🚌 Santa Lucía
  • 🚌 Monteros Bus
  • 🚌 Otras firmas que brindan servicio interdepartamental en el sur tucumano

🤝 Rol de los municipios y comunas

Los gobiernos locales son los encargados de:

  • Retirar los abonos impresos en las sedes de las empresas
  • Organizar la entrega a los estudiantes beneficiarios
  • Brindar información sobre requisitos y puntos de distribución

Esta política de transporte estudiantil gratuito representa un apoyo fundamental para las familias, al tiempo que fortalece el derecho a la educación y la equidad territorial.

📌 Para más información, los estudiantes pueden consultar en su municipio o comuna correspondiente sobre fechas, lugares y condiciones de entrega.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Prisión preventiva para el acusado de un incendio en la Isla San José

Universidades tucumanas se suman al paro nacional por 6 días ¿Cuándo arranca?

Peña de San Cayetano en Los Sosa: Néstor Garnica y Los Vidaleros encabezan los espectáculos

La Ruta 307 permanece cortada por congelamiento

Campaña gratuita antirrábica para cuidar las mascotas ¿Dónde y hasta qué hora?

Tucumán se prepara para un fin de semana a pleno sol