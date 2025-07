Voz y mirada de la gente: Aquí va lo maravilloso y lo que queda por mejorar de la Feria de Artesanías

Con un año, que para muchos monterizos fue una de las mejores ediciones, la Feria de Artesanías y Productos Regionales del NOA culminó con una sonrisa de satisfacción. La Municipalidad de Monteros desplegó una logística de trabajo entre todas sus áreas, que permitió garantizar a locales y visitantes una propuesta que disfrutaron todas las generaciones.

MONTERIZOS consultó en diferentes horarios y días a quienes recorrían la feria para conocer la opinión de la gente. Aquí va, lo buenos y lo malo que se percibió en el desarrollo de las diez jornadas en el Gimnasio Municipal.

Se destaca en ésta edición que las críticas registradas, invitan a una autoreflexión, no solo a nivel institucional municipal, sino sobre todo como comunidad, y es que con el paso ya de la edición número 56, hay "errores" organizativos superados, y otros que al parecer son difíciles de erradicar, lo satisfactorio es que la gente al ser consultada le costó definir cuestiones malas en esta edición, o expuso: "sería bueno que para el año…" . Sin embargo, los elogios salieron de inmediato.

Infaltable: Es catamarqueña y tiene 50 años de historia en la Feria

Con 81 años y medio siglo de participación en la Feria de Artesanías y Productos Regionales del NOA, María Luisa Arnedo es mucho más que una expositora: es una mujer que supo reinventarse sin perder sus raíces. Desde los tejidos ancestrales hasta los dulces, su historia es un homenaje a la resiliencia y al amor por lo propio.

María Luisa nació en Santa María y hace cinco décadas que tiene prácticamente asistencia perfecta en la Feria de Artesanías y Productos Regionales del NOA en Monteros, donde encontró no solo un espacio más dónde ofrecer sus productos, sino también una comunidad que la abraza cada invierno en la feria. “La feria tiene 56 años, y yo tengo como 50 viniendo”, dice con orgullo. Su recorrido comenzó con el tejido, hilando lana de llama para confeccionar sacos, chalecos y abrigos, pero con el tiempo —y tras perder la vista en uno de sus ojos— debió cambiar de rubro. “Ya no puedo hilar, pero sigo haciendo un poquito de cada cosa para la vida”, contó..

Productos aptos para celíacos e intolerantes al gluten

En Argentina, según los registros oficiales del Estado Nacional, se estima que 1 de cada 167 personas adultas son celíacas, mientras que en la niñez la prevalencia es aún mayor (1 de cada 79). Existe una realidad alimenticia dentro de la cual la población tucumana no está exenta, hay personas celíacas y hay personas intolerantes al gluten y muchas recorrieron la Feria.

Visitantes a la Feria expresaron como deseo la posibilidad que el próximo año hubiera algún puesto de alimentos, tanto fuera como dentro de las carpas, que respondan a las medias requeridas sanitarias para la venta de productos seguros sin TACC y sin gluten.

Hay quienes destacan que hay muchos alimentos artesanales que no tienen en su elaboración harina de trigo, avena, centeno, ni ceveda. Sin embargo, se preparan junto o en los mismos recipienten donde se realizan productos con harina de trigo, lo que determina la contaminación cruzada y no es aporto para consumo de personas intolerantes a esos ingredientes.

"Ojalá el año que viene se invite a aquellas personas que se dedican en Monteros y en otras ciudades a sumarse con sus productos sin TACC y sin gluten. Sería una oportunidad también para promocionar y concientizar sobre la alimentación de la población que desconoce sobre estas enfermedades, que solo se mantienen cuidadas con la alimentación adecuada" expuso Emilce Martinez, que vino desde Concepción a visitar la feria.

Papás, mamás: no miren para otro lado

En algunos días se reportaron situaciones de malestar por parte de quienes visitaron la Feria, por el descontrol de menores de edad y adolescentes, que no estaban bajo supervisión aparente de adultos. Chicos que pasaban corriendo y golpeando a la gente, arrojando basura e incluso insultaron a aquellas personas que les reclamaron por malas actitudes "y fue peor!!!" expresó indignada doña María Rosa Ramirez, de 75 años. "No eran niños, con un vocabulario de terror, gritándose unos a otros, sin ubicarse en dónde estaban. La gente no podía creer que encima se rieron cuando se les dijo que no se expresarán así, que habia niños. Se ubicó a los padres , les reclamaron y dieron la espalda y se reían. Me fui indignada y sé que no fue en un solo día. La feria estuvo hermosa. Lástima que estos chicos no aprovecharon de otra forma el paseo".

Malos tratos... y en público

Organizar la Feria de Artesanías requiere un despliegue logístico de todas las áreas de la Municipalidad, en especial del área de cultura. Si bien, las propuestas artísticas fueron elogiadas, hacia dentro, es decir en la comunidad de artistas locales quedó un mal sabor por los tratos recibidos por el sector que organizaba los espectáculso musicales.

Pasan los años, cambian los gobiernos, cambian las comisiones organizadoras, y sigue pasando lo mismos en el plano cultural monterizo: disposiciones, cancelaciones, aceptar por el deseo de estar. Sin embargo, los artistas -que no son pocos- solo solicitan lo básico: el trato que corresponde a cualquier persona. Ocurre que tanto aquellos que se sumaron y los que decidieron dar un paso al costado en esta edición, coincidieron con pesar sobre el maltrato recibido por parte de algunos integrantes del sector que se encontraba a cargo de los espectáculos musicales. Situaciones de clara tensión, gestos, malas palabras y que el público fue testigo, en más de una noche.

Nada que no pueda ser solucionado en dos planos:

Por un lado y de forma urgente, dar al personal capacitación obligatoria en perspectiva de género; destinada para empleados estatales, establecida por la Ley Micaela (N° 27.499), a través de la cual se busca promover la igualdad y prevenir la violencia de género en el ámbito laboral y en la gestión pública.

Y por otro lado, capacitaciones en organización de eventos, o contratar el servicio de aquellos que llevan años en el desarrollo de grandes actividades culturales en Tucumán, que conocen la idiosincrasia de cada lugar y sobre todo de la monteriza.

Es quizás una oportunidad de celebrar que la Feria ha tomado otra magnitud y requiere en el plano organizativo de personal capacitado e idóneo en lo que implica contrataciones de artistas, logísticas de tiempos, sonido, y demás elementos que hacen a la presentación y despliegue en un escenario, por respeto a los artistas de cualquier género, de cualquier lenguaje, y trayectoria, y por supuesto, por respeto al público. Manejar una ambulancia no convierte al chofer en médico, en igual sintonía: tocar un instrumento, no convierte a un músico en organizador de eventos. Es tiempo de reconocerlo.

Juegos gratis

Un espacio celebrado por las familias fue el sector de juegos para menores, estratégicamente ubicado en la carpa grande. Un sector, en el que había juegos y personal que orientaba las actividades de pintura y ordenaba permanentemente el sector de juegos para los más chiquitos.

"Me encantó que pensarán en un espacio así. Nos vinimos con mis amigas, nos sentamos en las mesas al lado del sector de juegos, trajimos el mate, disfrutamos de un espectáculo hermoso y con la total tranquilidad de estar mirando a nuestros hijos al lado", planteó una mamá a MONTERIZOS, mientras cebaba unos mates.

"Las chicas que están cuidado en el sector de juegos, unas divinas. Muy atentas, y nos dieron tranquilidad de que son más ojos mirando a los nenes. Y ya hacemos algo diferente. Con mi marido vinimos a ver el espectáculo de rock, pero ya enganchamos con la peña nos quedamos, porque los chicos también están entretenidos pintando" comentó al portal Teresita Acosta, oriunda de Bella Vista.

Música y palabra para todos los gustos

La propuesta de este año cautivó a distintas generaciones y las unió. El espacio de rock generó una movilidad de adolescentes, jóvenes y adultos que disfrutaron de clásicos, bandas nuevas que aportaron un aire nuevo en la feria.

Lo mismo ocurrió con los días de poesía y música, una confluencia sobre la cual muchos monterizos están acostumbrados a participar. Pero fue la oportunidad de experimentar la palabra viva, la palabra que se interpreta desde otro lugar. "Estoy encantada, nunca había visto algo así, gente que se sube al escenario y recita sus poemas. Me emocioné mucho, porque cada canción que vino después tenía que ver con algo de lo recitado. Los monterizos tienen que sentirse orgullosos de tener esto, les aseguro que no todos los pueblos lo tienen" indicó una simoqueña.

Y los elogios siguen…

Los dos últimos días se destacaron con el IX Concurso Departamental de Caballos Peruanos de Paso Monteros 2025. Fueron dos jornadas en las que el tiempo acompañó y permitió que familias enteras disfrutasen de la competencia.

En cuanto a las ventas de quienes apostaron a formar parte de la edición 56, indicaron que fueron buenas. En un contexto de recesión económica en el país, los espacios que movilizan las económicas regionales y los micro emprendimientos, son oasis en el desierto cultural del gobierno nacional.

Se destaca, para terminar los sectores que hacen al ser monterizo: el stad de libros, que permitió el contacto directo de escritores monterizos con el público y la reina indiscutida de ésta edición: la randa, que se lució en cada detalle de la Feria. No solo en la presencia de las randeras o el stand de ellas. Sino los elementos simbólicos y referenciales a la artesanía ancestral en el ingreso, en los elementos de difusión, en la decoración del escenario, en el desfile que tuvo en cada prenda el sello de lo local y de siglos de tradición.