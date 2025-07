Solitario caminar: El último desfile de una institución histórica

El 9 de julio en Monteros se vivió como una fiesta, y es que para una comunidad que la pelea cada día, una comunidad que vive entre rituales de pueblo y el sueño de avanzar a ser una gran ciudad, los conceptos de independencia, libertad, derechos, no son vacíos de sentido y de acciones, en los tiempos que corren.

Entre tanto festejo, entre aplausos por cada institución que desfiló con sus banderas y estandartes, hubo un momento, un momento que generó un nudo en la garganta, un momento por el cual muchos dijeron ¿Qué pasó aquí? No pasó desapercibido el andar solitario del Perito Agronomo, Edgardo Sánchez Tello, envuelto en una bandera con las siglas de la institución a la que pertenece, y en sus manos el estandarte, en lo alto: INTA. Con su paso firme, avanzó mirando al frente.

A penas unos días atrás se conoció el decreto 462/2025 del Gobierno nacional que modifica la forma de administración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En concreto, el organismo perderá su autarquía y pasará a depender del Poder Ejecutivo, exactamente de la Secretaría de Agricultura. Esto se enmarca en el plan de ajuste y "motosierra" encabezado por el presidente argentino. De hecho, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) pasará a la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio, y también se disolvió el Instituto Nacional de Semillas (INASE).

Las consecuencias en las provincias ya se sienten, y en Monteros, una instituciones de prestigio y trabajo de décadas articulado con ciento de instituciones, no es la excepción en el paradigma dispuesto por el gobierno nacional, de achique del estado.

"Podemos no decirlo, podemos mirar para otro lado. Pero la imagen del 'Piojo', sin decir él nada, nos dice todo" expresó un vecino a MONTERIZOS, otro indicó "me arde la cara, es un cachetazo, sin que nadie me haya pegado. Esto duele, duele porque muchos sabíamos que se votó. No nos sorprende, pero duele mucho".

Según advirtieron entidades agropecuarias, instituciones académicas y referentes del organismo en todo el país, la iniciativa modificará la gobernanza institucional y eliminará la participación de las universidades y del sector científico-tecnológico en la política y planes del organismo a nivel nacional. En la provincia, principalmente, quedarían excluidas las casas de altos estudios locales y se eliminaría la extensión rural, lo que llevaría a la cesantía de unos 75 empleados.

La caminata en silencio y solitario del monterizo, quizás fue la última participación de la entidad, como tal. A su paso los aplausos menguaron, algunos por no entender, otros por respecto, hay quienes al comprender el mensaje, aplaudieron de pie y más fuerte.

"A nosotros, por ejemplo, nos eliminan los consejos directivos que son los que nos rigen. Entonces... es un problema. Antes éramos un organismo descentralizado, ahora ya no. Por lo tanto dependemos de los recursos que nos lleguen a mandar, si se le antoja al Ministerio de Economía" explicó a MONTERIZOS, Edgardo Sánchez Tello.

¿Pero qué pasará ahora? “Se ha propuesto un cambio radical en la gestión del INTA. El poder se centraliza a través de un 'súper presidente'. Será una gestión unipersonal, y el Consejo Directivo -que es un cuerpo colegiado- pasará a ser sólo consultivo. Se elimina la representación de las universidades y de CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola)”, explicó el director del Centro Regional, Luis Erazzú.

El martes, el gobernador, Osvaldo Jaldo, fue consultado sobre las medias económicas y su impacto en Tucumán. El mandatario indicó "Muchos de estos trabajadores han dado prácticamente una vida en estas reparticiones. La mayoría son mayores de edad, y están llegando casi a la jubilación. Yo pregunto: si hoy quedan desocupados, ¿quién les va a dar trabajo?”, cuestionó Jaldo con preocupación.

Desde la Casa de Gobierno, el gobernador aseguró que recibirán a los trabajadores que solicitan audiencia, y dejó en claro que la postura del Ejecutivo tucumano será acompañarlos en la defensa de sus derechos.“Hay que mirar bien cada caso, hay que mirar bien la situación. Pero no hay duda que nosotros vamos en contra de todo aquello que signifique desocupación”, concluyó Jaldo.

El ingeniero monterizo expresó para cerrar "todo es incertidumbre", sus palabras no son casual, es una clara estrategia utilizada desde el inicio por el gobierno nacional: brindar declaraciones, que luego no son registradas en el Boletín Oficial, y al revés: llamarse a silencio en determinadas medidas y publicar en el Boletín, sin mayores trascendencias.